Una entrevista a corazón abierto con la “Gata” Noelia: “Rodrigo fue un gran amor, una persona que quiero, un amigo, un novio, una persona a la que adoré”

17/03/2021 - 15:09 Camerino

Mientras prepara “Marinero de luces”, su próximo disco, donde al ritmo de merengue versionó este clásico de Isabel Pantoja, la cantora argentina Noelia “La Gata” Martínez se prepara para realizar una serie de conciertos en distintas ciudades de Santiago del Estero.

El 26, 27 y 28 de marzo, realizará una gira por el norte argentino. Es así como llegará a Santiago del Estero y Tucumán para presentar sus conciertos con un repertorio donde conviven versiones de temas de Valeria Lynch, Myriam Hernández y Simone.

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, vía Zoom, Noelia habló de su presente artístico, de la música como bandera de sus vida desde hace más de treinta años, de sus familiares en Santiago del Estero y del amor de su vida, el “Potro” Rodrigo.

La referencia a Rodrigo Alejandro Bueno, el “Potro” cordobés, surgió tras ser consultada acerca de sí cuáles eran sus referentes del cuarteto. “Me van a decir que estoy loca, y no porque fue el amor de mi vida, Rodrigo. Rodrigo no fue el amor de mi vida, Rodrigo fue un gran amor, una persona que quiero, un amigo, un novio, una persona a la que adoré, una persona a la que vi tan talentosa y exquisita no solamente en música sino que él era linda persona, era bello, era artista, era showman”, destacó a EL LIBERAL.

También dio su opinión sobre “El Potro, lo mejor del amor”, la biopic sobre el cantante cordobés que dirigió Lorena Muñoz y protagonizó Rodrigo Romero. Se refirió también a Ramiro, el hijo de Rodrigo, y sobre las razones del pseudónimo de la “Gata”.