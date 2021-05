Agathe Cipres, artista francesa, se soltó en “Los Límites” y creó canciones que hablan de apertura, vértigo, búsqueda y epifanías

11/05/2021 - 15:52 Camerino

La apertura, el vértigo, la búsqueda y las epifanías definen “Los Límites”, EP de Agathe Cipres, artista francesa radicada en Buenos Aires. En cinco canciones, la cantante oriunda de Le Havre (noroeste de Francia, situada en el departamento de Sena Marítimo, en la región de Normandía), de manera histriónica, explora los nudos internos que todo humano debe intentar desatar para disfrutar de, aunque sea, algunos destellos de su propia libertad.

Producido y arreglado por Candela Cibrián y grabado en los estudios Panacea, “Los Límites” es el segundo trabajo discográfico de la compositora y la bienvenida a una renovada etapa musical que se aleja de todo lo que ha realizado antes.

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, via Zoom, apuesta en “Los Límites” por sonoridades electrónicas, atmósferas oníricas, arreglos experimentales y una estética art-pop. El sucesor de “Attrape-moi” combina la chanson con dramáticos beats que representan de manera exquisita y cinematográfica las peripecias anímicas propias de los momentos bisagra.

“DIFERENTES”

Antes del estreno oficial del EP, Agathe Cipres presentó “Diferentes”, primer y único single adelanto de “Los Límites”. En él, la también trompetista hace un llamado en clave de pop a respetar las ganas de hacer lo que a cada uno le haga bien, sin miedo o vergüenza de tomar un camino alternativo y ser diferente.

“Las canciones reflejan todos esos momentos donde el límite aprieta algo que nos obliga cambiar, decidir, cuestionar. Reflexiono acerca de cómo ajustar los límites para saborear algo parecido a la libertad”, remarcó Agathe.

“Para hacer este disco también tuve que soltar las canciones y mis formas de escucharlas para entregárselas totalmente a Cande (Cibrián). Fue un ejercicio de confianza tremendo, porque ella creó los arreglos, puso beats en lugares donde yo no me imaginaba que podían entrar. Me hizo laburar mucho la voz y las intenciones al cantar. Todo el proceso me obligó a soltar el control remoto y prestarme al juego”, enfatizó.

EN ESPAÑOL Y FRANCÉS

“Los Límites” está compuesto por cuatro canciones en español y una en francés en las que participan también Diego Lezcano, Santiago Iezzi, Andrés Elijovich, Candela Cibrián y Santiago Cáceres. El arte de tapa estuvo a cargo de Paco Barcena, Heidi Giel y Bárbara Majnemer, y la masterización fue realizada por Sebastián Andreatta.