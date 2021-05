Gabriel Lococo reveló a EL LIBERAL las razones que lo llevó a componer, junto a Mark Slater, “Temas Unidos”, un disco antibélico sobre la guerra de Malvinas

27/05/2021 - 14:50 Camerino

Los compositores de música para cine, el argentino Gabriel Lococo y el inglés Mark Slater, son los artífices de “Temas Unidos”, un disco conceptual antibélico sobre la guerra de Malvinas y también solidario ya que todos los ingresos de este proyecto serán destinados a apoyar la apoyar a la actividad humanitaria de “Artistas por La Patagonia”, un movimiento de artistas (entre ellos, Valentina Cooke y Gaspar Benegas), con el fin de ayudar a las familias que perdieron sus hogares en la Patagonia a causa del incendio forestal.

“Temas Unidos” ya se encuentra disponible en todas las plataformas, tiendas digitales de todo el mundo a través de Make Noise Not War Records (California).

Gabriel y Mark colaboran en este viaje instrumental de media hora, compartiendo música sinfónica orquestal cuidadosamente seleccionada a partir de obras dejadas de proyectos anteriores, ahora reunidas para una película de paz.

Este material cuenta con algunas obras que se destacaron en su momento, tal es el caso de “Étnica Cruce de los Andes” de Gabriel Lococo que ganó el premio a la Mejor Banda Sonora en el II Festival Internacional de Cine de Brasil 2014, o bien el del single “Just Another Day” de Mark Slater, ganadora de varios premios como el Webby Awards, grabado en los mundialmente famosos Abbey Road Studios UK (The Beatles) para la campaña de video "Philips Aurea Ambilight" realizado por Wong Kar Wai.





En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, vía Zoom, Lococo habló acerca de cómo nació esta iniciativa antibélica y solidaria.

LA PORTADA

La portada del disco tiene la forma de las Islas Malvinas combinada con dos imágenes, un par de manos (fondo - agua) y una pareja besándose (tierra), tomadas por el fotógrafo y artista de risógrafo nacido en Londres, Ollie Dove, ensamblado por el cineasta argentino/chicano, Sergio Bonacci Lapalma, alias Chapete.





LOS CINCO DE GABRIEL Y LOS CINCO DE MARK

1. Étnica Cruce de los Andes by Gabriel Lococo (2:21)





2. Swan Cake by Mark Slater (1:52)





3. Evolution Tango by Gabriel Lococo (1:51)





4. Just Another Day by Mark Slater (4:00)





5. Terra dos pescadores** by Gabriel Lococo (4:02)





6. Fantastic Voyage by Mark Slater (8:11)





7. Descansa by Gabriel Lococo (3:37)





8. Rogue Planet by Mark Slater (2:35)





9. Mis ojos en ti by Gabriel Lococo (3:00)





10. Silverfish by Mark Slater (1:23)