Alicia Ciara y su conexión con la naturaleza y la vida en el conceptual disco “Late el sol late la luna”

12/07/2021 - 13:49 Camerino

La cantautora argentina, Alicia Ciara, presentó “Late el sol late la luna”, su tercer disco solista de la artista y de su primera obra autoral. Cuenta con la participación especial de Daniel Maza en arreglos, bajo y coros y Leandro Marquesano en arreglos, piano, guitarra, ukelele y sintetizadores.

Esta propuesta discográfica reúne diez canciones originales que se lucen por su concepto poético, la profundidad de sus letras, su lirismo musical y los refinados y admirables arreglos que contiene.

Alicia Ciara nos invita a dar un recorrido sonoro y espiritual por diferentes estilos de la música popular latinoamericana de la mano de su frescura y su sello autoral.

El álbum se descompone en dos unidades de sentido 1) Late el sol 2) Late la Luna, ambas están enlazadas por un mismo concepto: el latido del universo que nos une a todos y todas.

La idea esencial del latido, que es el leit motiv de esta obra, está expresada, en lo rítmico, la percusión tiene para ello un rol fundamental y, por otro lado, en la predominancia de armónicos graves y su relación con la tierra, la raíz. Asimismo, las cuerdas, ante todo el contrabajo y el cello, también describen lo que subyace y lo que pulsa en dicho latido.

Las canciones se nutrieron y cobraron su color abriendo múltiples diálogos entre sonoridades de culturas e instrumentos muy diversos entre sí, lo hicieron sin límites ni estructuras impuestas por los géneros.

La impronta de los arregladores y artistas que son parte del álbum suman un gran protagonismo.

Daniel Maza y Leandro Marquesano, músicos que participan como instrumentistas en el disco, estuvieron también a cargo de los arreglos. Cada uno de ellos supo dar luz propia a cada canción encontrando su corazón y su propósito. Del mismo modo sucedió con cada músico y música que participó, aportando su propio color y sonoridad. El criterio artístico y profesional del Ingeniero de sonido -Ariel Gato- fue el que dio el toque final idóneo para que las canciones logren una identidad propia y unifiquen su sentido en la totalidad. La diversidad de los paisajes sonoros tejió la trama completa del álbum.

La escucha atenta de Late el sol late la luna devela el registro, el respeto y la sensibilidad de la artista por la naturaleza y la humanidad. Es por ello que esta es una obra con compromiso social hacia lo sagrado de la vida, hacia lo ancestral y hacia lo contemporáneo. Ante todo, se destaca el implacable sello autoral de Alicia Ciara y la potencia de su admirable voz.

En palabras de la artista: “Late el sol/ Late la luna es mi debut como cantante, luego de haber editado otros dos discos, que fueron de versiones de temas ya existentes. En un principio había decidido llamar al disco Late porque creo que hay un hilo intangible, invisible, y latiendo rítmicamente nos une a todos los seres de este universo. Luego, mientras agrupaba las canciones, basándome en lo que cada una me movía dentro, me decía: éstas son del sol… y éstas otras, de la luna. Esta idea llenó de sentido al álbum. Nunca creí que iba a componer mis propias canciones y que me iba a enamorar del hecho de hacerlo y de cantarla ”.