Juan Pedro Dolce estrenó el cortometraje animado que acompaña el quinto single de su disco

23/09/2021 - 15:35 Camerino

Tras presentar su segundo álbum solista, el músico y productor Juan Pedro Dolce estrenó el videoclip de “Amigo”, un cortometraje animado que acompaña el quinto sencillo del disco.

“'Amigo' nació en unos meses en los que un amigo mío muy querido estaba atravesando una situación muy dolorosa, y lo que de alguna manera propone la canción es hacer cuerpo ese dolor. Permitirse la caída, entregarse, soltar el peso y caer”, reflexiona Juan Pedro Dolce sobre su más reciente single, el cual cuenta con la colaboración de la cantautora María Pien en voces y forma parte de Peces de Tinta, Vol. 2, su segunda placa discográfica lanzada en diciembre de 2020.

Realizado por Martín Gil y Santiago Lozano, el videoclip de “Amigo” narra una historia sencilla pero transformadora que ocurre en La Plata, ciudad en la que el compositor oriundo de Saladillo reside desde 2003. La obra -más parecida a un cortometraje animado que a un videoclip- sumó gran cantidad de visitas en pocas horas y aportó un nuevo nivel de carga emotiva a una canción que, gracias al precioso uso de las cuerdas y a la intensa interpretación de Dolce y Pien, ya la tenía por montones: “Lo que a mí me mueve como creador es que haya emoción en juego. Es también lo que me sale, desde donde me manifiesto con el mundo”, sostiene el también docente de la carrera de música de la UNLP.

El nuevo corte promocional, como todas las canciones incluidas en Peces de Tinta, Vol. 2, fue compuesto, arreglado, producido y mezclado por Juan Pedro Dolce en su estudio Haku, lugar desde donde, inspirado por los distintos folclores del mundo, abrazando el formato canción y siempre investigando la tecnología aplicada en la música, el cantautor materializa composiciones de alta sensibilidad dueñas de una vibrante y cotidiana poesía.

ACERCA DE JUAN PEDRO DOLCE

Juan Pedro Dolce (Saladillo, 1985) es guitarrista, cantor y compositor de canciones radicado desde 2003 en La Plata, Argentina. Formado en la carrera de Música Popular de la UNLP (donde actualmente se desempeña desde el año 2012 como docente de la cátedra de “Tecnología aplicada”), en sus primeros años en la ciudad forma parte de varios grupos de música popular, entre los que se destaca el grupo Castañas de Cajú, con el cual editó tres discos y recorrió importantes escenarios del país y el mundo. Además formó el trío de canciones Bichofeo Trío, con el cual editó un disco con el mismo nombre. Estas grabaciones cuentan con la participación de músicos como Mariano “Tiki” Cantero, Yusa, Cecilia Zabala, Federico Arreseygor, Martín Acosta, Jeaninne Martin, Fernando Cabrera, Alejandro Balbis, entre otros.

Como solista, Juan Pedro Dolce cuenta con dos discos -Peces de Tinta, Vol. 1, lanzado en 2019 y Peces de Tinta, Vol. 2, en 2020- y, además de presentarse en diferentes escenarios locales, en 2018 fue invitado a participar del prestigioso Festival de Cantautores BarnaSants de Barcelona. En esa misma gira dio varios conciertos por Europa, entre los que se destacan el show en La Casa Argentina en París y Teatro Splendor en Amsterdam, Holanda.