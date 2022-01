Sergio Boacci: Un sello y estudio que hace realidad los sueños de miles de artistas independientes del mundo

03/01/2022 - 16:48 Camerino

Toys of the Masses es un sello discográfico y estudio de grabación de Los Ángeles CA fundado por el músico, productor y artista, David Hakopyan. En un intento puro de crear una comunidad de bichos raros con ideas afines que se ayudaran mutuamente a conseguir su locura, es así como nace Toy of the Masses. A bordo de la nave y para hacer realidad este proyecto, está el cineasta argentino y aficionado a la cultura Chapete, Sergio Boacci Lapalma.

“Decidí hacer música, dejando de lado mi negocio de tradición familiar. Creo que la música es la mejor manera de retribuir a la comunidad, en realidad no solo la comunidad, la humanidad. La música es un lenguaje universal. La mejor recreación para sentar el alma libre y unirnos a todos como hermanos” comentó David Hakopyan en relación a cómo llevó a cabo este emprendimiento.

Toys of the Masses hoy ya tiene veinte años en la industria de la música. El sello siempre tuvo como premisa apoyar a los artistas independientes. Sobre el trabajo que desarrollan a nivel internacional, EL LIBERAL, vía zoom, habló con Sergio Boacci Lapalma, el argentino que conforma el staff del prestigioso sello discográfico.