Los Umbides traerán a La Banda y Santiago sus fantasías de malambo, bombos y boleadoras

31/03/2022 - 17:58 Camerino

Malambo, fantasía de bombos y boleadoras, chacareras y música y danza para recrear una fiesta bien santiagueña es la propuesta de “Los Umbides”, grupo artístico de Santiago del Estero con trascendencia nacional e internacional.

Oscar “Lechuga” Umbides y Rina Padilla junto a sus hijos Oscar “Machy”, Daniel, Benjamín y Gabriel Umbides, presentarán su obra artística mañana viernes 1° de abril, en La Banda, y el sábado 2 de abril en la Casa del Folclorista (en Santiago).

“Machy”, en un zoom exclusivo con EL LIBERAL, habló de cómo concibieron el espectáculo que presentarán este fin de semana en los dos espacios. El canto y el baile de Santiago predominarán en el show preparado por la familia Umbides.

México, EEUU, Brasil, Uruguay, Jamaica, Alaska, Portugal, España, Italia, Croacia, Turquía, Islas Bermudas, Bahamas, Sudáfrica, República Dominicana fueron algunos de los países por lo que llevaron nuestra música.

“Machy”, participó del Cirque du Soleil. Viajó a Canadá para capacitarse y junto a la compañía recorrió Qatar y Arabia Saudita. Luego se sumó Daniel y ambos participaron luego del Hispanic Flamenco Ballet. Recorrieron 65 ciudades de EEUU en tres meses.

El suceso fue tan fuerte que repitieron la gira ocho veces en cuatro años. Trabajaron en The Box New York y en la cena show de Dubai, llamado The Act Dubai. Luego, la familia trabajó en los Cruceros de Disney recorriendo Puerto Rico, Costa Rica y otros países del Caribe. El destino siguiente fue España. Hasta allí llegaron a mostrar su arte y perfeccionar el flamenco.

Desde 2019 se propusieron recorrer Argentina, crearon “Sueños de un artista”, show que llevaron al Centro Cultural San Martín de la porteña calle Corrientes. Desde entonces se presentaron en Festivales y eventos de Luján de Cuyo, Tunuyán, General Lavalle, Cutral Có, La Plata, Posadas, Guaymallén, Río Hondo, Catamarca, Jesús María, donde fueron premiados y su ciudad natal, intercalando giras por Centroamérica y el Caribe.

Se destacaron también en el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, en Córdoba.