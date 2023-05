EL LIBERAL con los protagonistas de “La Sirenita”, filme de Disney que llegará a los cines el próximo jueves 25 de mayo

17/05/2023 - 15:55 Camerino

Por Emilio Marcelo Jozami

El próximo jueves 25 de mayo se estrenará en los cines la nueva película de acción real inspirada en “La Sirenita”, el clásico musical animado de Disney. En una conferencia de prensa virtual, en la que estuvo EL LIBERAL, los protagonistas de esta icónica obra animada de Disney de 1989, basado a su vez en el popular cuento de hadas de Hans Christian Andersen, hablaron acerca de la importancia de participar en esta nueva versión que tiene a la joven actriz negra Halley Bailey poniéndose en la piel de Ariel.

En una primera parte del encuentro con la prensa, estuvieron Halle Bailey (Ariel), Jonah Hauer-King (Prince Eric), Daveed Diggs (Sebastian), Awkwafina (Scuttle), Jacob Tremblay (Flounder), Javier Bardem (King Triton), Melissa McCarthy (Ursula) y Noma Dumezweni (Queen Selina).Posteriormente, en una segunda ronda de prensa, participaron Rob Marshall (Director/Producer), Lin-Manuel Miranda (Producer/Composer), Alan Menken (Composer) y John DeLuca (Producer).

En manos del cineasta visionario Rob Marshall, “La Sirenita” es una historia íntima ambientada en un contexto épico, que incluye un mundo fotorrealista increíblemente hermoso bajo el mar. Ambicioso en escala, pero basado en la realidad, el musical para la pantalla grande presenta un elenco de estrellas brillantemente talentoso, que incluye a Halle Bailey como Ariel, Jonah Hauer-King como Eric, Daveed Diggs como Sebastian, Awkwafina como Scuttle, Jacob Tremblay como Flounder, Noma Dumezweni como La Reina, Art Malik como Sir Grimsby, Javier Bardem como el Rey Tritón y Melissa McCarthy como Úrsula.

“La Sirenita” es la querida historia de Ariel, una sirena joven y apasionada con ansias de aventuras. Ella es la más joven y rebelde de las hijas del rey Tritón, y sueña con descubrir el mundo más allá del mar. Mientras visita la superficie, se enamora del distinguido príncipe Eric, y aunque las sirenas tienen prohibido relacionarse con los humanos, Ariel debe seguir a su corazón. Así es como hace un trato con la malvada bruja del mar, Úrsula, que le da la oportunidad de experimentar la vida sobre la tierra, pero finalmente pone su vida, y la corona de su padre, en peligro.

ARIEL, EMPODERADA, AVENTURERA Y CURIOSA

Aventurera, soñadora y curiosa son las características que definen la personalidad de Ariel, el personaje central que interpreta la cantante y actriz Halle Bailey. Desafiante y empoderada son otras de las cualidades que destacan a la inquieta y enamorada Ariel.La joven artista, oriunda Atlanta, Georgia, Estados Unidos, aseguró que siente que “Ariel realmente me ha ayudado a encontrarme a mí misma y a esta versión joven de mí”.

“Desde los 18 hasta ahora que tengo 23, son años muy intensos y transformadores mientras te desarrollas como una joven mujer. Pero siento que especialmente los temas de la película y lo que ella tuvo que pasar con sus pasiones y su impulso, y al expresarse por sí misma, y aunque pueda dar miedo, ella lo intentó. Siento que esas cosas realmente trato de adoptarlas y dárselas a Halle ahora. Así que ella me ha enseñado mucho, sin duda alguna”, añadió.





JONAH HAUER-KING, EL APUESTO ERIC

Jonah Hauer-King, actor británico nacido en Westminster, interpreta al apuesto Eric. "La relaciones amorosas de Disney siempre están llenas de esa atracción instintiva del uno por el otro. Todos queremos ver eso, pero creo que lo divertido de la nueva película fue ver a Ariel y Eric como dos personas que además eran almas gemelas. Ambos se sentían inquietos y encerrados detrás de las cuatro paredes de sus respectivos castillos y miraban mucho hacia afuera", indicó.

En cuanto al mensaje, dijo: “Creo que esto es un muy buen mensaje sobre lo que significa estar enamorado y lo que significa estar en una relación que en última instancia está ligada a la amistad. Eso es lo fundamental, y por eso es duradera y eso es lo que la hace especial".





EL REY TRITÓN EN EL CUERPO DE JAVIER BARDEM

El prestigioso actor español, Javier Bardem, destacó que disfrutó del proceso. “Siento que fue fácil para nosotros conectarnos y bailar juntos. Siempre me quedaba fascinado por la calidad de ella como intérprete, sin mencionar su habilidad para cantar, que ya conocía. Pero como actriz, su disposición y valentía son notables. Y en cuanto a los lugares a los que tuvo que ir, eso fue asombroso”, remarcó refiriéndose a Halle Bailey, su hija en la ficción.

JACOB TREMBLAY LE PONE SU VOZ A FLOUNDER

Por su parte, el actor canadiense Jacob Tremblay se refirió a su oportunidad de darle voz a Flounder. “Sí, definitivamente lo vi varias veces antes de empezar a grabar porque quería asegurarme de que, cuando la gente viera la película, sintiera que era Flounder, porque obviamente había muchas cosas que tenía que encarnar, como su ansiedad y su nerviosismo. Pero al mismo tiempo, quería asegurarme de hacerlo mío, y creo que ahí es donde tener a todos allí realmente fue importante, poder improvisar y complementarnos entre nosotros”, recalcó.

MELISSA ANN MCCARTHY, LA IMPONENTE ÚRSULA

Melissa Ann McCarthy, actriz, comediante, escritora, diseñadora de moda y productora estadounidense, habló sobre su personaje. “Es realmente emocionante. Es como si no importara cuántas veces lo hayas hecho, es como ¿lo cerraron? ¿Está cerrando? ¿Y toda la calle está azul? Y parece como, oh Dios mío, esto es por qué amo el cine, por qué amo hacer películas. Simplemente todo se volvió emocionante y es tan divertido. Este ha sido un largo trabajo de amor porque, ya sabes, has estado haciendo esto desde que tenías 11 años. Pero desde que tienes 18, ha tomado un tiempo hacer esta cosa hermosa. Y creo que finalmente estar allí y ser como, bueno, ahí lo tienes, buena suerte en la escuela. Sabes, es como enviar a los niños en el autobús”, precisó.

“LA SIRENITA”, PREMIERE EN LONDRES

Se realizó en Londres la premiere de “La Sirenita”, la nueva versión en acción real de Disney del clásico musical animado del estudio ganador del Oscar®. El elenco y los realizadores se reunieron en la festiva alfombra azul del Odeon Luxe Leicester Square para celebrar la inminente llegada de la película. “La Sirenita”, del visionario director Rob Marshall, estrena exclusivamente en cines el 25 de mayo.Asistieron los protagonistas de la película Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Daveed Diggs, Jacob Tremblay, Javier Bardem, Melissa McCarthy, Noma Dumezweni y Art Malik, así como el director y productor Rob Marshall, los productores Marc Platt y John DeLuca, el compositor Alan Menken, el productor ejecutivo Jeffrey Silver e invitados como James Corden, Stanley Tucci, Guy Ritchie, Sir Tim Rice y Alexander Molony, entre otros.





“La Sirenita” es la reinvención de acción en vivo de Disney del clásico musical animado ganador del Oscar® del estudio. Inspirada en el cuento atemporal escrito por el autor danés Hans Christian Andersen en 1837, es la historia por excelencia de un forastero y una historia que habla a todos.