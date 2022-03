El casamiento de Jorge Lanata: quién es la novia y qué detalles pide para la boda

12/03/2022 - 11:40 El Cronista

A fines del año pasado se supo la noticia de que Jorge Lanata y su novia, la abogada Elba Marcovecchio, estaban comprometidos, con planes de dar el sí el próximo abril.

La pareja lo anunció luego de una entrevista que dieron desde su casa en José Ignacio, Uruguay, para la revista Caras, en la que aparecieron con una foto abrazados en la tapa y con el título: "Me caso por iglesia".

En ese momento, el plan de la pareja era hacer "una comida extensa, relajada, como una cena con amigos", para 50 invitados, según confiaron a la revista. Sin embargo, ahora se conoció que la lista se amplió a unos 100.

"Algo que lo disfrutes, que sea relajado y no estrese, lindo. Una comida más grande que si fuera en tu casa", explicó Marcovecchio.

Ahora, abordada por Alejandro Guatti, movilero de Intrusos en el Espectáculo de América TV, la novia dio algunos detalles más sobre la esperada celebración.

"Elba, ¿preparando el casamiento?¿Cómo estás?", preguntó el periodista. "Feliz", respondió la abogada con una gran sonrisa en la cara. Cuando le preguntaron por el novio, dijo: "Lo lleva muy tranquilo, ¿se habrá dado cuenta que se casa?", chicaneó. "¿Vos se lo recordás?", retrucó el movilero. "Yo se lo recuerdo todos los días. Sí, sí".

También dijo que no contrataron ninguna wedding planner, sino que están los dos a cargo de los preparativos. Tampoco dijeron dónde será el festejo, aunque en la entrevista con Caras ya habían deslizado que iba a ser lejos de Capital Federal: "Lo vamos a mantener en secreto, como Los Montaner. Siempre soñé con ser de los Montaner...", bromeó la novia, aunque los medios ya están hablando de que el lugar elegido sería en Pilar.

Cuando Guatti le preguntó si iban a pedir que no lleven celulares para cuidar la privacidad de la fiesta, una práctica que se vio en la boda de Ricky Montaner y Stefi Roitman, fue contundente en su negativa: dijo que no es algo que se le pueda pedir al "señor libertad de prensa". "No creo que haya demasiadas cuestiones. Tampoco vamos a estar divulgando cuestiones que no tengamos ganas de contar en la previa. Pero después yo cuento todo", explicó.

Pero sí pidió a sus invitados que saquen sus mejores prendas para hacer honor al dress code "elegante": "Que nadie me venga con un vestido cortito porque no entra".

Tampoco va a haber show, en su intento por simular una comida tranquila en una casa, y tampoco mucho baile, porque el periodista no es muy amigo de la pista.

LA PROPUESTA

La pregunta la hizo Lanata el 18 de noviembre y llegó casi con un engaño, diciéndole que tenía planeado un viaje a Hawaii.

"Fui totalmente engañada. Él me dice que en la cena iba a haber una sorpresa y me pregunta si tenía Visa como para despistarme", confesó Marcovecchio a Caras.

"Yo la desinformé en términos técnicos. Le hice una pregunta que no tenía nada que ver pero que era verosímil", dijo, por su parte, Lanata. Su estrategia consistió en preguntarle qué canción de Maluma le gustaba y ella mencionó "Hawái", por lo que pensó que se trataba de un viaje.

"Lo que fue un quilombo fue esconder el anillo y la caja. Estuve toda la noche con la caja en el bolsillo pero nunca se dio cuenta...", recordó Lana que, al final de la cena hizo la propuesta.