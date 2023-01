Pionera, la galería de arte contemporáneo de Pinamar que sacudió a la ciudad de los médanos

02/01/2023 - 11:14 El Cronista

Si uno se traslada años atrás y camina por las calles de Pinamar seguramente se tope con muchos locales llamados Pionero, en masculino. Esto se debe a que al ser una ciudad dentro de todo nueva, varios de sus pobladores anuncian bajo este nombre ser los primeros. Desde diarios, pasando por almacenes hasta oficinas. Pero desde hace un año esto cambió. Si uno hoy recorre la ciudad costera también encontrará a Pionera, en femenino.

"Cuando pensamos el nombre nos interesó cambiarle el género, creo que nadie se había animado, y con el correr de los días sucedió que la mayoría de las artistas que formaron parte fueron mujeres, así que pudimos reforzar el concepto", le reconoce a MALEVA Eugenia Amodio, una de las tres artífices de la primera galería de arte contemporáneo de esta franja de la Costa Atlántica, junto a Sofía Benetti y Juanito González Balcarce.

Pionera, como la mayoría de las galerías de arte, surgió gracias a la necesidad de que exista un espacio para la exploración, la exhibición y el intercambio artístico. Amodio, nacida en La Plata, llegó durante la pandemia desde Buenos Aires a Pinamar y no se fue más. "Cuando vine acá mi objetivo era armar una muestra en verano, pero no existía ningún lugar para hacerlo, entonces me di cuenta que lo primero que había que hacer era gestar ese espacio", afirma la artista plástica, gestora cultural y amante de la fotografía.