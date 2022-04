El día que el fútbol dejó un mensaje de vida que emocionó a todos

26/04/2022 - 02:27 Deportivo

La imagen de Mateo Ávila Nieva ingresando a la cancha en brazos de su papá Ricardo, está llena de ternura y es un mensaje esperanzador para todas aquellas familias que tal vez hoy tratan de hacer lo mejor con un hijo que fue diagnosticado con el autismo.

La fotografía que fue mostrada a través de la página web del diario EL LIBERAL, tuvo una gran repercusión entre los internautas y muy especialmente en aquellos padres que deben afrontar una situación de vida similar a la que está atravesando Mateo, hoy de cuatro años de edad y con dos de autismo.

"La verdad que todavía no puedo creer la gran repercusión que tuvo mi posteo en las redes sociales. Jamás lo hice con la idea de figurar ni mucho menos. Mateo es un chico de cuatro años de edad y hace dos que fue diagnosticado en Tucumán con el autismo. Por suerte, lo de él no es tan complicado porque actúa de manera normal y obedece cuando se les da las indicaciones. Lo que si tiene es que no puede estar más de 50 minutos haciendo lo mismo. Se aburre y busca seguir con otra actividad, cosa que son normales y que se las entiende perfectamente".

La explicación viene de su papá Ricardo Ávila, el delantero y capitán de Güemes que integra el plantel de la Primera local y que el domingo tuvo un gesto inolvidable y hermoso con su hijo y que mereció el reconocimiento de todos.

"Ya es la segunda vez que ingreso a la cancha con él. La primera había sido en Unión Santiago, pero apenas tenía dos meses y tampoco presentaba el autismo".

Mateo hoy, además de acompañar cuando puede a su papá a los entrenamientos y a los partidos como el del domingo en la cancha de Defensores de Forres, también asiste a la escuelita de fútbol que funciona en el Sirio Libanés.

"Se adaptó muy bien al grupo de los chicos y su comportamiento es normal. Por ahí se le da por agarrar la pelota, encarar hacia el arco y hacer goles por su propia cuenta. El entrenador está muy pendiente de todo lo que hace y eso a nosotros como padres nos da mucha más confianza y tranquilidad".

También la familia de los papás, contribuyen desde el entorno para que Mateo pueda hacer todo lo que le gusta y se divierta a su manera.

"Gracias a Dios todos estamos pendientes y ayudándolo a Mateo para que pueda disfrutar de todas las cosas lindas que hace. Está yendo también al jardín del San Jorge donde hay todo un equipo de excelentes profesionales que lo asisten y le dan todo lo que implica la atención de un chico con autismo en el grupo".

¿Qué es el autismo?

El autismo es un trastorno psicológico que se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio mundo interior y la progresiva pérdida de contacto con la realidad exterior.

"Mateo es muy sociable con los demás. Por ahí está que se dispersa un poco porque es entendible la situación. Es un chico que hace todo lo que se le pide y tampoco recurre a actitudes que no están bien. También es importante tenerle paciencia, creo que ahí está la clave para que todo pueda hacerlo de la mejor manera".

Ricardo contó que el domingo tanto él como su hijo estuvieron tranquilos al momento de salir a la cancha para jugar el partido de los “Gauchos” ante Defensores de Forres.

"Fue de lo más normal. Por ahí daba para pensar el tema del ambiente y los ruidos que son algo perturbadores para ellos, pero gracias a Dios con Mateo no hubo nada en especial. Lo vi tranquilo en todo momento y yo estaba seguro que así iba ser".

La publicación de su historia en la página web de EL LIBERAL trajo muchos comentarios y opiniones en las redes sociales, sobre todo de familias con casos similares al de Mateo.

"Me mandaron muchos mensajes cuando vieron la publicación de EL LIBERAL y todos me preguntaban como hacíamos nosotros los papás para sobrellevar la vida de Mateo. La respuesta siempre fue la misma como el de acompañarlos en todo momento, dejarlos que ellos hagan todo lo que quieran hacer y tenerles mucha paciencia sobre todo. Ahí está uno de los secretos para que ellos puedan hacer una vida prácticamente normal y feliz".

Santiago Azul Tea destacó la actitud del papá futbolista

Patricia Zírpolo es la presidenta de Santiago Azul TEA y otra de las personas que tomó la historia de Ricardo Ávila con su hijo Mateo con mucha alegría y felicidad. No es para menos. La entidad que preside, viene realizando un trabajo intenso en nuestra provincia y el objetivo es la visibilización de una situación que va más allá de la atención que requiere un paciente con autismo.

“Me pone muy feliz el gesto que tuvo este papá futbolista para con su hijo. Realmente es para destacar y agradecer porque se trata de hacer visibilizar una situación que no es ajena a todos, mucho menos de los que tenemos hijos o familiares con autismo. Fue un gesto muy hermoso y con un mensaje que nos alienta a seguir trabajando y luchando para que la inclusión sea cada vez más efectiva y total”.

Santiago Azul Tea hace 10 años que está en marcha en nuestra ciudad y con propósitos bien apuntados. “Concretamente nos dedicamos a difundir que todo esto se haga visible. Está esa frase que tanto nos molesta a los papás que los que tienen autismo viven en su mundo. La realidad es que vivimos todos en el mismo mundo. Todos somos diferentes de alguna forma. Las diferencias existen como existen en ellos. Yo soy mamá de un joven de 20 años y se lucha en esto de la inclusión con los chicos”.

El apoyo familiar y la contención que pudieran recibir de los demás, es prácticamente clave para que todos aquellos pacientes con autismo puedan sobrellevar una situación que no deja de ser fundamental para el bienestar de cada uno de ellos.

“Hay chicos que necesitan, como el caso de mi hijo, un acompañante en muchos lugares. Hay otros que no. A lo mejor les cuesta un poco la sociabilización o atarse la zapatilla. La visibilidad del papá futbolista con su hijo me pareció maravilloso. Al niño en la fotografía que aparece en las redes sociales se lo ve al niño contento y feliz”.