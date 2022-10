''El deporte es importante a nivel de salud mental''

21/10/2022 - 03:16 Deportivo

El Primer Congreso Internacional de Deporte y Actividad Física arrancará hoy en nuestra ciudad, con la presencia de Carmela Moreau, que será una de las disertantes.

La asesora de Jefatura de Gabinete y referente nacional de Igualar visitó EL LIBERAL, acompañada por Silvia Stabio, secretaria de Deportes, Recreación e Inclusión, y Karina Coronel, secretaria general en Santiago del Estero.

La jornada inaugural del Congreso se desarrollará en el Centro Cultural, en el horario de 9 a 14, mientras que la de mañana se realizará mediante la plataforma Zoom.

La apertura del congreso se realizará con la presencia de Carlos Dapello, secretario de Deportes de la provincia; Alejandro Píccoli, subsecretario de Educación de la provincia; Dra. Matilde O'Mill, ministra de Justicia y Derechos Humanos y Gonzalo Romero, de la Dirección de Discapacidad.

"Hace ya casi dos años presentamos un proyecto de ley, que se llama Fernando Báez Sosa, que fue asesinado en Villa Gessel. Este grupo de rugby que lo asesina había participado en varios hechos de violencia en Zárate y sin embargo el club no hizo absolutamente nada. Y esa misma semana, en un club de rugby de La Plata, había circulado la foto de una chica desnuda y sin embargo ese club suspendió a los jugadores y los mandó a capacitarse en materia de género. Cómo se comporta la institución deportiva en determinadas circunstancias, influye mucho en el desarrollo de los seres humanos que participan en esa vida institucional-deportiva. Entonces, el proyecto que presentamos, con el consentimiento de la familia de Fernando, tiene que ver con erradicar las violencias en el deporte, con protocolos, con capacitaciones", explicó Carmela Moreau.

"Sabemos que en los clubes, muchas veces los entrenadores son los padres de los chicos y es entendible que no tengan herramientas cuando suceden algunas cuestiones de violencia, no sólo de género sino también de xenofobia, etc. Me parece que el Estado y el gobierno tienen que darles herramientas para prevenir estas situaciones. El ámbito del deporte es uno de los mejores ámbitos para hablar de estas cosas, porque es sumamente sano y es muy importante a nivel físico, pero también de salud mental", agregó convencida.

Por último, explicó: "Así como existe la ESI en la educación y la Ley Micaela, en los ámbitos laborales, es muy importante que también en el ámbito deportivo haya protocolos de actuación, talleres y charlas. Todo este tipo de cosas, las vamos a seguir promoviendo con este proyecto y con todo tipo de acciones que sean favorables para erradicar la violencia y promover prácticas saludables".