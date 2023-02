Madelón: "Estoy dolido, pero sé que lo puedo corregir; tengo con qué"

20/02/2023 - 01:24 Deportivo

El entrenador de Central Córdoba, Leonardo Madelón, se mostró muy preocupado anoche después de lo que fue la derrota de su equipo ante Talleres de Córdoba. El DT acudió a conferencia de prensa e hizo un análisis.

"Hay una diferencia respecto al nivel que mostró este equipo en La Bombonera. Nos enfrentamos esta vez a un rival que tiene transición rápida. Con un equipo así, encontrarte en desventaja ya a los tres minutos es difícil. Mejoramos algo en el segundo tiempo, pero ya el partido no tenía arreglo. Debo buscar el mejor equipo para el partido ante Argentinos. Sé que lo voy a solucionar. Que lo puedo corregir. Tengo con qué. Estoy dolido, a nadie le gusta perder. Se nos cruzó un fixture bravo. Hay que pasarlo rápido", dijo Madelón.

"Tengo experiencia. Hay que darle un golpe de timón en algunos casos. Hay jugadores que hubo que ponerlos bien porque se pudieron sumar tarde. Hoy considero que ya están bien. Hay una semana larga. Haré cambios y lo voy a resolver", agregó el DT.

A su vez, Madelón cerró: "Estoy tranquilo. Debemos pensar mucho, trabajar mucho. Abstraernos de lo mediático. Les pedí a los jugadores que compartamos con nuestros seres queridos. Quedarnos en silencio, el silencio es fuerte, nos debe hacer reflexionar. En mi cabeza tengo el 90% del equipo para el lunes. Saco un balance de un partido perdido. El hincha no debe escucharme más a mí. No se come ningún cuento. No hay que hablar más".