Leonardo Madelón le dará rodaje, para consolidar, a su "once de memoria"

19/03/2023 - 01:44 Deportivo

En tiempos donde se añora el equipo que sale de memoria (frase que supo popularizar en la jerga futbolera el "Coco" Alfio Basile) porque parece haber quedado en el pasado, ya que hoy se piensa mucho más en el rival que antes, Leonardo Madelón bien podría jactarse de haberlo encontrado en Central Córdoba.

Después de haber pasado el turbulento inicio de certamen, en el que no pudo ganar ni marcar ni si quiera un gol en las primeras cuatro fechas (un empate y tres derrotas); el entrenador "Ferroviario" le encontró la vuelta a un equipo que parecía naufragar sin rumbo.

Las aguas se calmaron desde aquel primer triunfo, 1 a 0 ante Argentinos Juniors por la quinta fecha, en el estadio Único "Madre de Ciudades". Y de ese equipo cauteloso, diseñado justamente para "capear el temporal", se llegó a una versión muy mejorada, sobre todo desde la parte creativa y ofensiva, en el 2-0 sobre Tigre de la fecha pasada, también en el Único.

Y a pesar de que el funcionamiento, y la forma de jugar, difieren bastante, los protagonistas son prácticamente los mismos. Solamente el DT retocó en el puesto de centro atacante, con el ingreso de Facundo Castelli por Gonzalo Torres. Aunque más bien se trató del retorno del ex Estudiante de Caseros, que había perdido el puesto por lesión y no por rendimiento.

En la práctica de ayer por la mañana en el predio del Iosep, Madelón paró su equipo de memoria, que será el que pasado mañana visitará al Vélez de Ricardo Gareca, desde las 21 y en el cierre de la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Marcos Ledesma; Brian Blasi, Fabio Pereyra, Gonzalo Goñi y Gustavo Canto; Mauro Pittón y Leandro Maciel; Ciro Rius, Brian Farioli y Lucas Besozzi; y Facundo Castelli serán los once que buscarán en Liniers sostener al "Ferroviario" por la buena senda que encontró en las últimas tres fechas, en las que está invicto con dos triunfos y un empate.

Demichelis en River nunca repitió los once. Se lo critica porque piensa mucho en el rival de turno y varía el equipo en función a eso, incluido el sistema táctico y sus intérpretes. Ibarra en Boca no logra consolidar el 4-3-3 y los bajos rendimientos individuales lo obligan a cambios permanentes. Situaciones que se replican en la mayoría de los equipos de la LPF, menos en Central Córdoba, donde Madelón comienza a consolidar un once de memoria.

Reserva

La Reserva de Central Córdoba recibirá hoy por la mañana la de Vélez Sarsfield, por la octava fecha del Torneo Proyección de la Liga Profesional. El encuentro, que tendrá como escenario al estadio Alfredo Terrera del barrio Oeste, sufrió un cambio de horario. Estaba programado para las 11, pero se adelantó para las 9.

Leandro Tello será el árbitro; Facundo Maldonado y Sergio Benítez serán sus asistentes.