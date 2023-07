Talleres visita a Sarmiento para no perder el tren de la ilusión

06/07/2023 - 03:02 Deportivo

Talleres de Córdoba visitará hoy a Sarmiento de Junín, que pese a perder ante Boca en su pasada presentación está lejos del descenso, en uno de los encuentros que le darán continuidad a la fecha 23ª de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El partido se jugará en el Estadio Eva Perón en la ciudad bonaerense de Junín, desde las 19, con el arbitraje de Sebastián Méndez, el VAR a cargo de Diego Ceballos y televisado por ESPN Premium.

También hoy se enfrentarán Arsenal vs. Defensa y Justicia, a las 14, con el arbitraje de Nazareno Arasa y televisado por la señal ESPN Premium; Argentinos Juniors vs. Instituto de Córdoba, a las 19, con arbitraje de Ariel Penel y transmisión de TNT Sports; Huracán vs. Atlético Tucumán, a las 21.30, con Jorge Baliño como árbitro y televisación de TNT Sports y Belgrano vs. Barracas Central, a las 21.30, con Páblo Dóvalo como juez principal y televisado por ESPN Premium.

Por el lado del partido de Talleres con Sarmiento, gran campaña del equipo del entrenador Javier Gandolfi (41 unidades) pese a que hace dos fechas que no gana luego de una notable racha de siete cotejos invicto y 19 unidades ganadas sobre 21. Esa serie lo puso en el segundo puesto y en zona de clasificación para la Copa Libertadores 2024.

Sarmiento, con Israel Damonte como DT, hizo un digno partido en la Bombonera y perdió ante Boca por 2 a 0. Está 15º con 28 unidades en la tabla anual y en la de promedio 25º pero a 20 puntos reales del último Arsenal. En síntesis, sin penar por el descenso y sumando para la temporada 2024.

El "Verde" viene de caer el pasado fin de semana ante Boca en el estadio de la Bombonera y hoy recibirá en su cancha a un equipo que tiene firmes intenciones de seguir peleando por el título de la Liga Profesional. El elenco cordobés es uno de los animadores del torneo y otro aspirante a la corona mientras las posibilidades se mantengan intactas.

En el equipo de Junín la duda se observa en la ofensiva, ya que Javier Gondou fue vendido a Argentinos Juniors y en caso de no jugar lo reemplazará el veterano Javier Toledo (37 años), mientras que en Talleres la duda en la ofensiva está entre el paraguayo Ramón Sosa (traumatismo en la pierna derecha) o Francisco Pizzini.

En el historial jugaron en nueve ocasiones y Sarmiento nunca le pudo ganar a Talleres, ya que hay seis triunfos del equipo cordobés y tres empates.