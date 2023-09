Old Lions irá hoy por la recuperación ante GER

01/09/2023 - 23:35 Deportivo

Old Lions Rugby Club tendrá hoy en su casa otro exigente compromiso cuando reciba desde las 16 a Gimnasia y Esgrima de Rosario, por la segunda fecha del Torneo del Interior A, jornada se jugará íntegramente en esta tarde sabatina.

El equipo santiagueño cayó de manera ajustada en su debut ante Universitario de Córdoba luego de haber vivido una semana plagada de celebraciones tras su conquista del Super 10 del NOA. A pesar de ello, volvió a demostrar que le puede dar pelea a cualquiera, aún en este certamen que es el de máxima exigencia en el interior del país.

Su rival de esta tarde también perdió como local en su debut, frente a Maristas de Mendoza, en una Zona 2 que empezó con mucha paridad ya que todos los partidos finalizaron con resultados apretados, lo que hace presagiar que será una lucha pareja a lo largo de las siete fechas.

Desafío

Para el León, el torneo representa un desafío muy interesante para saber que tan lejos está de los clubes más poderosos del país y además es una experiencia que sin dudas le servirá para seguir creciendo y fortaleciéndose.

Habrá que ver cómo responde el equipo desde lo físico y mental, teniendo en cuenta lo desgastante que fue el Regional del NOA y la dureza que tiene esta competencia, que empezó a disputar sin haber tenido descanso.

La segunda fecha contempla estos encuentros:

Zona 1:CURNE (Resistencia) vs. Uru Cure (Córdoba); Estudiantes (Paraná) vs. Córdoba Athletic; Universitario (Tuc) vs. Santa Fe Rugby y San Martín (Villa María) vs. Los Tarcos (Tuc)

Zona 2:Jockey Club (Rosario) vs. Duendes (Rosario); Universitario (Cba) vs. Jockey Club (Córdoba); Old Lions vs. GER (Rosario) y Maristas (Mendoza) vs. Tucumán Rugby.