Indican que nueva disposición sobre alquileres retraerá más la oferta e impactará en precios

18/02/2021 - 23:38 Economía

La entrada en vigencia a partir del 1 de marzo de un registro específico implementado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) para los contratos de locación de inmuebles tanto urbanos como rurales, ya sea para vivienda o de comercio y también de aquellas locaciones temporarias con fines turísticos, impactará en los precios de los alquileres a la vez que retraerá la oferta de propiedades, según coinciden en el ámbito inmobiliario local y nacional, economistas y operadores del sector.

En la víspera, se publicó en el Boletín Oficial la RG 4933 en donde la Afip reglamentó el registro de contratos de locación de inmuebles previsto en la Ley 27551 (nueva ley de alquileres). El régimen entra en vigencia a partir del 1 de marzo.

‘Con esto se busca obtener información para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de aquellos contribuyentes que asuman el carácter de locadores o arrendadores, quienes quedan obligados a la registración de la operación’, explicó el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios local, Miguel Moreno.

Explicó sobre la norma que ‘están alcanzados tanto los contratos de locación de inmuebles urbanos y rurales, comerciales y para vivienda. También los contratos de locaciones temporarias y las locaciones de espacios o superficies fijas o móviles como ser cocheras, stands en supermercados o hipermercados, etc.’.

Sobre el efecto que tendrá en el mercado, indicó que ‘si bien es un régimen de información, persigue un fin recaudatorio. En nuestro país la presión fiscal ya es muy fuerte y ello en definitiva va a impactar en el precio de los alquileres’.

A nivel nacional, Claudio Vodanovich, secretario de la Cámara Inmobiliaria Argentina, indicó que ‘entendemos que va a tener un impacto porque se suma a otra cantidad de medidas sobre el sector. Todo lo que impacte en costos termina pasando a precios. Registrar los contratos es una obligación y promovemos el apego a las leyes. Desde 2010, los propietarios deben informar contratos de locación, pero quienes no lo tenían en cuenta en sus declaraciones de ganancias van a trasladar este impacto a los precios. En el marco de otras medidas, se retrae la oferta y aumenta la demanda. En breve, además, al momento que se termine la prórroga del congelamiento de los alquileres va a impactar en los precios’, aseguró .

Para Silvio Rizza, presidente de la Federación de Consejos de Cs Económicas (Facpce), agregó que ‘es un nuevo régimen informativo que persigue la informalidad. En el caso de alquileres temporarios va a generar un trabajo adicional importante. Puede que ante la incertidumbre se retraiga la oferta de alquiler y traten de desprenderse de las propiedades’.

Para Armando Pepe, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Buenos Aires, ‘va a producir una retracción porque el propietario del inmueble siente un constante avance sobre la propiedad privada. El presidente firmó un DNU en marzo de 2020 hasta el 30/3/2021, la pregunta que me hago es qué pasa si el inquilino en 12 meses no pagó el alquiler, ¿voy a informar el contrato y tendré que pagar aunque no haya percibido los alquileres?’.

Según Pepe ‘a partir de los DNU este gobierno ha asesinado la seguridad jurídica,hay un avance total sobre la propiedad privada, cada vez hay menos oferta, muchos propietarios han sacado sus departamentos de alquiler y los pusieron en venta. La oferta se ha reducido en forma considerable’.