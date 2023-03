Se complica el mercado de los 0km y hay demoras en las entregas de más de 120 días

28/03/2023 - 00:43 Economía

Con 1.069 vehículos 0km patentados en el primer bimestre de este año en la provincia, un 23% por encima de los 869 inscriptos en igual período del 2022, el mercado para algunas marcas en especial aquellas que dependen en la mayoría de sus modelos de la importación, comenzó a complicarse con esperas que exceden los 120 días para la entrega de las unidades.

La situación comenzó a agudizarse en estas últimas semanas y obedece al cepo a las importaciones, por el cual el Gobierno busca frenar la sangría de dólares del Banco Central.

"En lista de espera no tenemos nada, porque realmente no sabemos cuándo podemos tener importados así que no nos comprometemos. Si llega algo, se vende. Tenemos un solo modelo nacional y el resto de nuestros productos es importado", comentó Alberto, encargado de salón de una concesionaria oficial de una marca que entre sus vehículos tiene uno solo de producción nacional.

A su vez, señaló que "si alguien viene con la plata para comprar un modelo determinado, lamentablemente tenemos que decirle que no hay, que no sabemos cuándo va a llegar. Le tomamos los datos y en cuanto llegue algo, la versión que sea que nos asignen, se la ofrecemos y si no compró aún, tal vez compra pero si no es así, entonces perdemos la venta".

Puntualizó que "hoy toda la fuerza de venta la tenemos dirigida al modelo de producción nacional y no nos está yendo tan mal".

Desde otra concesionaria, Alfredo también encargado de salón, apuntó que "hoy nos acaban de avisar que se restringe a casi nada la importación de un modelo que está vendiéndose bien y no es un vehículo que cueste U$S 300.000, vale menos del 10% de ese monto y además en abril ya no se va a vender el plan de ahorro al 100% de ese modelo y va a quedar solo el 70/30".

En otra marca generalista, que vende autos pequeños hasta pick ups y SUVs indicaron que "tenemos listas de espera en los vehículos que salen por plan de ahorro y varía de 3 a 4 meses, tenemos algunos de esos mismos vehículos de los que podemos vender en forma convencional y tenemos stock en dos modelos que se fabrican en el país, las camionetas grandes son las que tienen mayores demoras y en algunos casos hay listas de espera de 6 ó 7 meses", añadieron.

Las automotrices con fábrica en el país, agrupadas en la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa) hoy concentran prácticamente la totalidad de los autos que se venden en la Argentina: sobre 400.000 cero kilómetro que se vendieron el año pasado, las marcas que no pertenecen a Adefa y que están agrupadas en la cámara Cidoa, apenas comercializaron 5.000 unidades, 1,25% del total.

Hugo Belcastro, titular de Cidoa, dijo por su parte que las marcas deben pasar por tres instancias: además de las SIRA y del plazo de 180 impuesto por el Banco Central, tienen que contar con el trámite denominado Coeficiente Económico Financiero (CEF), que elabora la Afip.

"Todas las marcas de Cidoa pudieron ingresar vehículos. Pero aparte de algunas demoras en las Sira también influyó una nueva restricción, el CEF, que de acuerdo a ciertos criterios de la Afip te permite o no te permite cargar Siras", explicó Belcastro, quien manifestó el fastidio que generó el nuevo trámite entre las importadoras, cuya participación de mercado está hoy en un piso histórico. "Con estos temas se hace más difícil programar producciones. Por ahora podemos seguir operativos", dijo el empresario.