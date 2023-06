Transición con reservas en rojo, más tensión social e inflación que en 2015

03/06/2023 - 00:55 Economía

Un análisis realizado por los economistas de la Fundación Mediterránea Marcelo Capello y Nicolás Cámpoli al que accedió EL LIBERAL, enfocó las semejanzas y diferencias económicas y políticas de la transición electoral que tendrá lugar este año, basándose en media docena de indicadores económicos comparados con el año 2015.

Los analistas señalaron que "la administración que asuma en diciembre en 2023 se enfrentará con problemas similares a los que existían en 2015, algunos agravados, otros morigerados".

En primer término, indicaron que se encontrarán "con iguales o menores reservas netas en el BCRA en 2023, con importaciones "rezagadas" y exportaciones "adelantadas", y en los dos casos con férreo cepo cambiario e importador. Un tipo de cambio retrasado, aunque en 2023 en menor medida que en 2015 y con mayor brecha cambiaria en el presente".

Detallaron que las dos principales restricciones económicas son "la acuciante necesidad de no seguir perdiendo reservas en el BCRA y que la inflación no siga escalando. Las reservas netas del BCRA ya son negativas en mayo (-1.500 millones a mediados de mes), como lo habían sido a fines del año 2015, en otra transición política".

Puntualizaron que "cuando entre enero y mayo de 2021 el BCRA había realizado compras netas de divisas por cerca de U$S 6 mil millones, en igual período de 2023 tuvo un resultado negativo de casi U$S 3 mil millones, aún con un cepo cambiario e importador recargado y con paliativos como el dólar soja". Agregaron que "el panorama en los siguientes meses no resulta alentador, ya que a los casi U$S 18 mil millones que se pierden este año por efecto de la sequía, se suman servicios de deuda en dólares que superan los ingresos por refinanciación o nuevas deudas en moneda extranjera".

Los economistas añadieron que "si bien este año la balanza comercial de la energía permitirá ahorrar divisas respecto a lo ocurrido el año pasado, el gobierno sigue recurriendo a instrumentos ad hoc como alargar el plazo de pago de las importaciones y adelantar exportaciones, y, como es conocido, intenta adelantar fondos desde el FMI y China". Destacaron que "con tal de no sincerar la paridad cambiaria oficial, todas las divisas que faltan se intentan compensar con mayores restricciones a las importaciones, que así este año podrían exhibir recortes cercanos al 10% con relación al año previo".

Por otra parte, "en 2023 la inflación será al menos 4 veces mayor que en 2015, mientras que el déficit primario será alto, pero probablemente menor que en aquel año".

Ahora, "las mayores restricciones a las importaciones y las ventanas de mayor tipo de cambio para algunas actividades exportadoras metieron más presión sobre los precios, junto a una política macro inflacionaria a largo plazo y las expectativas que genera el año electoral".

Afirmaron que "con la inflación de los primeros 4 meses de 2023, y si resultara en un promedio mensual del 7% hasta fin de año, en diciembre la inflación se ubicaría en 127% interanual". Pero, si resultara en un promedio del 8%, la interanual a fin de año resultaría del 144%".

Por otro lado, "el riesgo país es ahora 4 veces mayor, y el peso de la deuda es también mayor, con lo que el reingreso a los mercados de deuda resultará más lento que en 2015".

A su vez, apuntaron que "las variables sociales están en peor situación en 2023 que en 2015, tras poco más de una década de estanflación".

"Prevalece la incertidumbre sobre la agenda del gobierno que sea electo y las decisiones del saliente"

En cuanto a las variables políticas, puntualizaron que "las fechas políticas importantes hasta fin de año son: 1°) 24 de junio, en que se conocerán los precandidatos a la- presidencia; 2°) 13 de agosto, se realizan las PASO; 3°) 22 de octubre, la elección general; 4°) 19 de noviembre, eventualmente se desarrolla la segunda vuelta electoral; y 5°) 10 de diciembre, en que asume nuevo gobierno".

En este sentido, indicaron que "las decisiones públicas y privadas pueden ser diferentes mientras no exista nuevo gobierno electo, desde que éste haya sido consagrado y, por supuesto, desde que asume el mando. A la precariedad de las variables económicas se agrega el hecho que los años con elecciones de presidente y gobernadores nunca fueron fáciles".

Agregaron que "prevalece la incertidumbre sobre la agenda del gobierno que resulte electo, pero también sobre las decisiones de la gestión saliente, ya que aumentan los incentivos para medidas oportunistas e insustentables".