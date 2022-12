Robert Lewandowski contó qué fue lo que habló con Lionel Messi cuando charlaron en la cancha

01/12/2022 - 09:18 Mundial Qatar 2022

El delantero polaco Robert Lewandowski contó que en la breve charla que tuvo ayer con el crack Lionel Messi en el campo de juego tras el triunfo de Argentina ante Polonia por 2-0, en el marco del Mundial Qatar 2022, le dijo al rosarino "que estaba jugando más defensivo de que de costumbre"



"Messi y yo hablamos un poco. Fue divertido. Le dije a Messi que estaba jugando más defensivo que de costumbre, pero que a veces eso es lo que necesita el equipo", señaló el goleador del Barcelona español en declaraciones al diario alemán Bild.



Durante el partido el polaco le hizo una falta a Messi en mitad de cancha y el rosarino se mostró indiferente ante el pedido de disculpas por la acción por parte del delantero.



"Llegué a cruzarme con Messi y fue muy raro, sí. Estaba defendiendo en el centro del campo y yo sabía que tenía que ayudar al equipo", aseguró Lewandoswski sobre la infracción y el hecho de que ambos se encontraran protagonizando una acción en mitad de cancha.



La charla no fue muy fluida ya que el polaco habla inglés y poco español (llego hace pocos meses a Barcelona), mientras que Messi solo habla su idioma natal.



No obstante, la diferencia entre cómo tomaron esas situaciones Messi y Lewandoswski es notable ya que el polaco habló libremente sobre ello y Messi, al ser consultado por la prensa, solo aclaró: "¿Qué pasó con Lewandowski? No quiero hablar de eso, lo que pasa en el campo de juego queda allí".



Argentina le ganó ayer a Polonia por 2 a 0 y ambos equipos avanzaron a los octavos de final.