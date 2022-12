El DT de España lanzó una furiosa crítica a su equipo tras la victoria de Japón

01/12/2022 - 19:26 Mundial Qatar 2022

El entrenador Luis Enrique se mostró esta tarde muy enojado por el rendimiento de su equipo y reconoció que “hubo un lapso de entre 5 a 10 minutos de descontrol total, de pánico incluso”, en los que “Japón le pasó por encima a España”.

"Cinco minutos de descontrol total, de pánico incluso y si necesitaban marcar dos más nos los marcaban seguro. Esto es un Mundial y cuando un equipo como Japón no tiene nada que perder pasa lo que ha pasado, que nos superaron como aviones”, dijo el entrenador al finalizar el encuentro en el que España perdió 2 a 1 con Japón..

“La situación se ha controlado una vez que Japón ha decidido volver a encerrarse atrás. Ellos tenían lo que querían y hemos intentado gestionar lo mejor que podíamos”, añadió.

En charla con la prensa tras perder 2 a 1 con Japón, el técnico de España reconoció que a pesar de la clasificación no estaba "para celebrar. No puedo estar contento", apuntó.

"El duelo lo pasaremos esta noche, pero esto tiene que servir de aviso. Tenemos que mostrar un poco más de contundencia. Hoy no tengo mucho que celebrar de verdad", amplió.

Sobre como puede afectar a sus dirigidos la derrota, el ex técnico de Barcelona aclaró que “no” está preocupado, pero que la derrota “es un bofetón para darse cuenta de que esto es un Mundial".

Luis Enrique negó haber estado siguiendo el transcurrir del partido entre Costra Rica y Alemanía, al afirmar que solamente le gusta centrarse en lo suyo. "Me hubiese gustado ganarle a Japón y pasar como primeros. Rendirme no es lo que hago y tampoco celebrar una derrota. Por eso no tengo mucho que celebrar".

"Ahora iremos por la recuperación en octavos, creo que ante Marruecos, que terminó primero en el Grupo F", manifestó con gesto de aparente despreocupación Enrique; aunque distintos medios españoles sospecharon inmediatamente del flojo accionar de su seleccionado en el segundo tiempo, cuando Japón le dio vuelta el marcador, ya que al terminar segundo en la zona E evitó cruzarse en la próxima instancia con Croacia.e se mostró esta tarde muy enojado por el rendimiento de su equipo y reconoció que “hubo un lapso de entre 5 a 10 minutos de descontrol total, de pánico incluso”, en los que “Japón le pasó por encima a España”.

El DT de España se mostró esta tarde muy enojado por el rendimiento de su equipo y reconoció que “hubo un lapso de entre 5 a 10 minutos de descontrol total, de pánico incluso”, en los que “Japón le pasó por encima a España”.

"Cinco minutos de descontrol total, de pánico incluso y si necesitaban marcar dos más nos los marcaban seguro. Esto es un Mundial y cuando un equipo como Japón no tiene nada que perder pasa lo que ha pasado, que nos superaron como aviones”, dijo el entrenador al finalizar el encuentro en el que España perdió 2 a 1 con Japón.

“La situación se ha controlado una vez que Japón ha decidido volver a encerrarse atrás. Ellos tenían lo que querían y hemos intentado gestionar lo mejor que podíamos”, añadió.

En charla con la prensa tras perder 2 a 1 con Japón, el técnico de España reconoció que a pesar de la clasificación no estaba "para celebrar. No puedo estar contento", apuntó.

"El duelo lo pasaremos esta noche, pero esto tiene que servir de aviso. Tenemos que mostrar un poco más de contundencia. Hoy no tengo mucho que celebrar de verdad", amplió.

Sobre cómo puede afectar a sus dirigidos la derrota, el ex técnico de Barcelona aclaró que “no” está preocupado, pero que la derrota “es un bofetón para darse cuenta de que esto es un Mundial".

Luis Enrique negó haber estado siguiendo el transcurrir del partido entre Costa Rica y Alemania, al afirmar que solamente le gusta centrarse en lo suyo. "Me hubiese gustado ganarle a Japón y pasar como primeros. Rendirme no es lo que hago y tampoco celebrar una derrota. Por eso no tengo mucho que celebrar".

"Ahora iremos por la recuperación en octavos, creo que ante Marruecos, que terminó primero en el Grupo F", manifestó con gesto de aparente despreocupación Enrique; aunque distintos medios españoles sospecharon inmediatamente del flojo accionar de su seleccionado en el segundo tiempo, cuando Japón le dio vuelta el marcador, ya que al terminar segundo en la zona E evitó cruzarse en la próxima instancia con Croacia.