Carlos Tevez: “Me voy caliente porque no pudimos liquidarlo”

14/03/2021 - 20:24 Mundo Boca

El capitán de Boca Juniors, Carlos Tevez, expresó esta noche su malestar por el triunfo que se le escapó a su equipo en el Superclásico contra River Plate, en La Bombonera.

“Me voy caliente porque no pudimos liquidarlo. Hicimos un gran partido, lo teníamos controlado, jugamos bien los dos tiempos, ellos tuvieron la pelota al principio, después lo dominamos nosotros”, dijo el delantero por la señal de ESPN.

Y agregó: “No pudimos liquidarlo y River tiene una ofensiva que no te perdona”.

“La calentura es porque no tuvimos la cabeza fría para liquidarlo”, continuó Tevez, quien reconoció que si River no era el rival no jugaba por la molestia que arrastra en el tobillo.