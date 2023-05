Copa Libertadores: ¿Qué necesita River para clasificar a los octavos de final?

26/05/2023 - 12:10 Mundo River

River igualó ante Sporting Cristal por la cuarta fecha del grupo D de la Copa Libertadores en el que marcha último y sigue sin poder acomodarse de cara a la clasificación a octavos de final.

Los de Martín Demichelis aún dependen de sí mismos, pero están obligados a sumar de a tres en lo que queda y se le viene una final con Fluminense.

¿Qué necesita River para clasificar a octavos de la Copa Libertadores?

En la previa al fuelo en Lima, Fluminense cayó con The Strongest y obligó aún más al Millonario. El conjunto brasileño es líder con nueve puntos mientras que los bolivianos lo siguen con seis unidades. Finalmente, el conjunto peruano y la Banda quedaron con cuatro, aunque los Celestes tienen una diferencia de gol de -3 contra los -4 del Millo, otro ítem al que debe estar atento.

Con este panorama, los de Martín Demichelis dependen de sí mismos. Para clasificar, tienen que ganar los dos partidos que le quedan de local, el 7 de junio ante Fluminense desde las 21.30 y frente a The Strongest el 27 de junio desde las 21.

En caso de que el Millo pierda uno de los dos y gane el otro, dependerá de los otros resultados. Si The Strongest, que la próxima fecha recibe a Sporting Cristal, se impone, automaticamente los de Demichelis quedan afuera del certamen.

A su vez, si Sporting Cristal gana los dos que le restan también lo complicaría porque los peruanos tienen mejor diferencia de gol debido a que el Millo ha sufrido once goles en estas cuatro jornadas. Por el momento no está nada dicho porque Fluminense, si bien está muy encaminado, no cerró su clasificación y buscará hacerlo justamente frente a los de Núñez la próxima jornada, en lo que será una final.





Así está el Grupo D de la Copa Libertadores de River

Fluminense | 9 puntos | +6 de diferencia de gol.

The Strongest | 6 puntos | +1 de diferencia de gol.

Sporting Cristal | 4 puntos | -3 de diferencia de gol.

River | 4 puntos | -4 de diferencia de gol.