Crisis en River: buscan recomponer la relación entre Demichelis y los referentes

06/09/2023 - 01:46 Mundo River

Después de perder contra Vélez en el peor partido de River del año, nuevamente con cambios cuestionados, la relación del DT Martín Demichelis con varios referentes del plantel se resintió y hay un clima enrarecido en el vestuario. De hecho, en las últimas horas trascendió que existieron reuniones a raíz de rumores vinculados a las relaciones dentro del grupo con el cuerpo técnico y por filtraciones de informaciones sobre opiniones privadas.

Tras esa reunión, forzada por los dirigentes para limar asperezas entre las partes, el plan para recobrar la calma y dar una imagen de tranquilidad continuó por la noche, en la 10ª cena anual de la Fundación River en el predio de La Rural. Allí se mostraron juntos el DT y los "peso pesado" del plantel. Incluso se sacaron fotos con los hinchas.

En el plantel, Demichelis es resistido por los futbolistas más experimentados, que vienen de estar acostumbrados a otro modo de conducción durante los ocho años del ciclo de Marcelo Gallardo (el "Muñeco" estaba invitado a la cena de anoche, pero decidió no asistir porque consideró que no era el momento adecuado).

Si bien se filtraron unas supuestas decisiones que tendría tomadas el entrenador pensando en 2024 que involucran a los futbolistas de mayor experiencia, algunos de los cuales no serían tenidos en cuenta, el tema fue tratado en una reunión.

Por eso, la relación entre las partes es tirante por lógica. Desde la dirigencia y el plantel aseguran que no está rota y consideran que se vive un ambiente propio del momento futbolístico en el que, luego de ser campeones con un gran nivel, quedaron afuera de la Copa Libertadores muy temprano cuando era el principal objetivo. Aunque la derrota con Vélez profundizó esta crisis, en el núcleo del plantel creen que pueden sacarlo adelante.

Pero lo que más incomodidad genera en los futbolistas son los constantes cambios a los que apela el entrenador.

La reunión

Según cuentan desde Núñez, el cónclave entre las principales caras del equipo y el DT era "necesario" para decirse de frente ciertas cuestiones que venían molestando a los jugadores y desgastando el vínculo, para así a partir de esto poder limar asperezas con el objetivo de encarrilar el barco.

Uno de los motivos que desató este clima de tensión, y que derivó en la charla, es que a los futbolistas les llegó la información de que el DT había mantenido una reunión en "off" con algunos periodistas en la cual dio a conocer determinadas cuestiones internas que -según ellos- no correspondían. A su vez, en la misma "Micho" habría deslizado que algunos de los más experimentados del plantel no serían tenidos en cuenta para el 2024; y justamente, el hecho de que se hayan mencionado nombres propios, fue el detonante que hizo estallar todo.

A raíz de esto, se dio el encuentro para aclarar los problemas cara a cara.