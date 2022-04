Hallazgo científico: bacterias de la orina podrían detectar en forma precoz el cáncer de próstata

20/04/2022 - 16:59 Mundo

Un equipo científico de la Universidad de East Anglia, del Reino Unido, identificó en la orina de un grupo de hombres una serie de bacterias que están relacionadas con un tipo de cáncer de próstata muy agresivo. La investigación abre la puerta a desarrollar un nuevo tipo de detección de tumores graves con un análisis de orina. El trabajo fue publicado en la revista European Urology Oncology.

De acuerdo con el estudio, los expertos analizaron a más de 600 pacientes con y sin cáncer de próstata, para evaluar la utilidad de una prueba bacteriana en orina. Esto les permitió identificar 5 tipos de bacterias que se repetían en distintas muestras y tejido de hombres con tipos de cáncer que luego se volvieron agresivos.

Se trata de bacterias capaces de crecer sin oxígeno. Los especialistas revelaron que algunos de esos microorganismos eran nuevos, nunca antes encontrados. El descubrimiento es de gran valor porque permitiría desarrollar un nuevo modo de detectar en forma precoz el cáncer de próstata agresivo.

Los especialistas consideran que aún es demasiado pronto para decir con seguridad que las bacterias encontradas son las que podrían causar el cáncer en lugar de ser sólo un biomarcador útil.

Raúl Hernando Murillo, del Centro Javeriano de Oncología, destacó en el último número de la Revista de Urología Colombiana la importancia de hallar un modo de detección de los cánceres de próstata más graves. “La reducción de la mortalidad es el objetivo primordial de la tamización (prueba sencilla de detección) en cáncer y dada la frecuente manifestación tardía de síntomas, la búsqueda de la enfermedad en población asintomática reviste toda lógica; no obstante, esta lógica se basa en la definición de neoplasia (tumores) maligna como el crecimiento anómalo de células con capacidad de invasión progresiva, capacidad que se determina por cambios morfológicos y no por la dinámica de la enfermedad. Hoy se sabe que los cambios morfológicos tienen espectro amplio con cursos naturales variables, incluyendo neoplasias que no progresan o que progresan muy lentamente sin que lleguen a manifestarse durante la vida del paciente”.

Ante esto, agregó que “la detección de tumores indolentes es común a la búsqueda de la enfermedad en su estado invasor, ya que la detección en estados pre-invasivos está exenta de esta discusión”. El experto colombiano consideró que “la detección temprana del cáncer no se puede hacer a cualquier costo y que dicha intervención debería evitar el sobrediagnóstico de tumores indolentes y por ende los efectos indeseables de un tratamiento innecesario”.

El equipo de la Universidad de East Anglia, informó BBC, continuará trabajando para determinar si eliminando la infección que causan esas bacterias podrían prevenir tumores malignos. Hasta ahora se conoce que una infección por bacterias cumple un papel importante en el desarrollo de algunos tipos de cáncer, como el de estómago, por ejemplo, y el uso de antibióticos puede reducir o eliminar el riesgo.

El cáncer de próstata es la segunda causa de muerte en pacientes con cáncer en América Latina. Los especialistas aseguran que con controles periódicos se puede detectar de manera precoz y aumentar las chances de tratamiento y cura, aunque reconocieron que todos los hombres tienen riesgo de padecer cáncer de próstata, y que el factor de riesgo más común es la edad. Cuanto mayor es un hombre, más probabilidades hay de que padezca cáncer de próstata.