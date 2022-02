No sólo Kiev está asediada

28/02/2022 - 12:12 Opinión

Por Ricardo Lagorio

El lunes 21 de febrero último emergió una barbarie.

La Federación de Rusia, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, con el privilegio del poder de veto y en consecuencia con una doble responsabilidad de velar por la paz y seguridad internacionales, y poseedor del mayor arsenal nuclear, violó la Carta de la ONU y los principios elementales del Derecho Internacional. Al reconocer la independencia de las Repúblicas de Donetsk y Lugansk, la Rusia de Vladimir Putin mutiló la soberanía e integración territorial de Ucrania. Este hecho contrario a las normas internacionales debe ser inequívocamente condenado por toda la comunidad internacional.

Y, tres días después, el jueves 24 de febrero, comenzó la invasión y ocupación del territorio soberano de un estado miembro de la ONU, por parte de otro Estado: Rusia.

Quid Accidit? (¿Qué sucedió?)

El presidente Vladimir Putin y su gobierno consideran que su país no perdió la guerra fría, que a partir de 1991 hubo promesas verbales incumplidas de no ampliar ni expandir la OTAN – la famosa frase del ex secretario de Estado de los EE.UU. James Baker, not one inch eastward (ni una pulgada hacia el este, por su traducción al español)-, que hoy la OTAN está más cerca de Moscú que en la era soviética, y que Rusia fue excluida de la arquitectura de seguridad europea.

Estas quejas y agravios son comprensibles y, quizás, no fueron suficientemente tenidos en cuenta por Europa y los Estados Unidos.

Pero ello no justifica- nada justifica- la violación del Derecho Internacional y de los principios básicos de la Carta de la ONU. Maxime cuando en las ultimas semanas hubo una estampida de acciones diplomáticas, tendientes a buscar solucionar tanto el diferendo de Ucrania, como buscar acomodar ciertas demandas rusas validas, en el diseño de la seguridad de Europa.

Encuentros entre el canciller ruso Serguei Lavrov y el secretario de Estado de los EE.UU., Anthony Blinken; reuniones entre Rusia y la OTAN y la Organización de Seguridad y Cooperación Europea. Reuniones en Moscú entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente Putin, y luego con el canciller alemán Olaf Scholz.

La dinámica y vibrante diplomacia del presidente Macron y del canciller Scholz estaban dirigidas a reactivar el proceso de Minsk y buscar rápidamente una solución al conflicto originado en 2014, con la ocupación militar rusa de la Crimea. La reunión del Cuarteto de Normandía -Alemania, Francia, Rusia y Ucrania- del 10 de febrero último tuvo dicho propósito.

A la par que batían los tambores, ¡rugía el sonido del silencio de la diplomacia! Pero todo ello cesó el lunes último.

Desde ese día, ya no hay más un conflicto regional entre Rusia, Ucrania, Europa y la OTAN. El conflicto se “desbilateralizó” y se convirtió en un conflicto global, por la violación de Rusia de las normas del Derecho Internacional y de principios esenciales de convivencia pacífica.

Prueba de ello es que ayer el Consejo de Seguridad de la ONU discutió un proyecto de resolución que condenaba la conducta y acciones de la Federación de Rusia. Once miembros votaron a favor- incluyendo México y Brasil, miembros no permanentes-, tres se abstuvieron – China, India y Emiratos Árabes Unidos- y, obviamente, la Federación de Rusia la vetó. Esta votación, reflejó la soledad de la posición rusa.

Ahora bien, de acuerdo a lo establecido por la Resolución Unión Pro Paz -adoptada en 1950, en ocasión del veto soviético en la cuestión coreana, y la consecuente inacción del Consejo de Seguridad- se genera un mecanismo que destraba la situación y permite que la resolución sea enviada a la Asamblea General para su tratamiento y adopción. Sobre esta cuestión, es importante recordar que este mecanismo fue invocado, entre otros, en 1971 en el marco del tema “Asistencia a refugiados del este de Pakistán”, a instancias de la Representación Permanente de la República Argentina ante la ONU. En ese entonces, la Misión Permanente estaba a cargo del embajador Carlos Ortiz de Rozas y contaba, entre sus funcionarios, al actual embajador Fernando Petrella.F

