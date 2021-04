Morla: “A Maradona lo mataron Rocío Oliva, la cuarentena y los problemas médicos”

05/04/2021 - 21:52 País

La palabra de Matías Morla era una de las más esperadas después de la muerte de Diego Maradona. El abogado rompió el silencio y habló sobre cómo pasó los últimos días el astro del fútbol mundial, que falleció el 25 de noviembre en circunstancias que la Justicia está intentando descubrir. Lo hizo en una entrevista grabada que le concedió a Jorge Rial, por América, en la que apuntó contra la familia del Diez y aseguró que Diego “les revocó el testamento, sabían que le habían robado ellos, no yo”.

“¿Sos el más odiado, sos el culpable de la muerte de Maradona?”, fue lo primero que quiso saber el conductor. “Ahora cuando me escuchen se van a dar cuenta que el diablo no es tan malo”, respondió sin dudar Morla. Y agregó: “Soy el malo para un sector de los herederos. Para la Justicia, no, para gran parte de la gente, no. Todo esto que pasé, fue muy triste desde el punto de vista amigo y del cariño. No te olvides que a mí, cuando se muere Diego, se me muere mi mitad”.

El abogado aseguró que, “las voces que decían que tenía que ver con un homicidio están quedando desacreditadas”. Y se refirió específicamente a la manifestación realizada el pasado 10 de marzo bajo la consigna “No se murió, lo mataron”, de la que participaron Dalma y Gianinna junto a su madre, Claudia Villafañe, Dieguito Fernando junto a su mamá, Verónica Ojeda y su pareja, Mario Baudry, y Jana, además de amigos y seguidores del jugador.

“Una marcha en la plaza en la que se usó el dolor de la gente, innecesariamente, que también se dio cuenta. Cuando me hablan de cadena social, porque yo creo que en vez de condena social hablan de cadena social, es porque indudablemente Maradona agitaba gente. Yo estuve con Diego en estadios de 50 mil personas. ¿Y juntás, según la tapa de Clarín, 300 personas, según el reporte policial, 2000?”, señaló Morla.

“El Twitter no es la realidad de lo que pasa porque si fuera por el Twitter yo estaría detenido ahora, Sadvica no sería la dueña de la marca Maradona y las hermanas estarían decapitadas en la Plaza de Mayo”, dijo Morla.

”Indudablemente, acá hay muchas cuestiones que tienen que ver con Diego, con los problemas que tenía con las hijas, con la salud, con las motivaciones, con abogados que nunca aparecieron en la televisión y ahora creen que son Johnny Depp”, agregó.

“Cuando hablaban que cambié mi aspecto físico: ¡estoy tan feo como siempre!. Y cuando decían que me iba del país…”. Entonces, Rial le preguntó si se sentía “un condenado social” y si tenía miedo. “A mis hijos los fui a buscar al colegio, desayuno en la misma esquina de todos los días, hago la misma actividad de siempre”, respondió Morla.

“A mí no me siguen barrabravas, me sigue gente de los comederos que ayudamos”. “¿Por qué decís lo de barrabravas?”, preguntó entonces el conductor. “Por los que fueron a la plaza. Eran barrabravas. Barrabravas y pagos, ni siquiera fue un cariño espontáneo”.

“Hay algo muy claro: Maradona facturaba. Maradona se murió. No puede hacer más dinero. ¿Qué hace dinero ahora? La marca Maradona. Y mientras en Europa me piden la marca Maradona y yo les digo que no, hacen una marcha en la plaza. A la gente que le cerraron la puerta a las cuatro de la tarde y no lo dejaron ver a Maradona, ahora la usan para que vaya a la plaza. Y la gente se avivó, no fue nadie”, dijo Morla.

Morla aseguró que pensaba “seguir la voluntad” de Maradona. “Yo hay algo que no voy a perdonar: a mí no me dejaron saludar a Diego. No me interesa porque yo me despedí, me dijo: ‘Te amo’. A mí esta entrevista no me interesa para quedar bien con nadie, yo con el que tenía que quedar bien era con Diego. Y ese era Diego conmigo, era amor. Si yo quería vender algo, me ponía un kiosko, no quiero vender nada, no me interesa quedar bien”.

La gran duda, sin embargo, era por qué el astro había puesto su marca a nombre de su apoderado y no de su familia. Y, ante la consulta del conductor, Morla contestó: “¿No viste por qué Diego le revocó el testamento a las hijas? ¿No viste por qué Diego no fue al casamiento? ¿No viste por qué Diego estaba indignado porque la hija de Dalma se llama Roma? ¿Diego qué es? Nápoles, lo contrario a Roma. Esos problemas internos que tienen… Me quieren hacer cargo a mí ahora, pero esas son charlas privadas que tuvieron ellas”.

“Villafañe en el año 2001, ya inscribió la marca Diego Armando Maradona. Si no la hizo trabajar, no es problema mío. Ellas están indignadas por una marca que ya tienen. Lo que pasa es que ellas no la tienen porque la marca no es Coca Cola. Vos tenés que ir, vender, hablar...La relación que yo tengo de años de trabajo con las distintas personas es lo que ellas quieren”, dijo.

“¿Cuál es tu responsabilidad en el desenlace fatal de Maradona?”, le preguntó entonces Rial. “Lo único que me queda a mí es pensar que tendría que haber hecho más fuerza para cumplir el último deseo de Diego, nada más”, respondió Morla. ¿Cuál era? “Ver a todos los hijos juntos. Ese era su gran dolor. Sí, ese era su gran dolor. Vos fíjate cuando fue a Europa, estaba Dalma escondida en la habitación porque estaba Jana o estaba Junior y cuando Diego iba a comer en el lobby se turnaban para bajar uno al otro. Me llamaba por teléfono a mí y me decía: ‘Matías, ¿cómo puede ser? Mis dos hijos no se quieren ver’. Porque hay que decirlo: Dalma y Gianinna están laceradas por el odio de clase”, aseguró el letrado. Y, aunque reconoció que las hermanas son distintas, dijo que “ellas no se sentarían nunca en una mesa” con los hijos extramatrimoniales del Diez.

Morla aseguró que Maradona estaba “muerto” con Oliva. “Te decía diez palabras, once Rocío. Vos me preguntás a mí, yo le dije varias veces: ‘Estás obsesionado, muerto con Rocío, muerto’. Yo no estaba de acuerdo con los regalos. Es más, me acuerdo cuando en Roma, Diego le mandó a comprar un piso y ella dijo que no porque vivía en Buenos Aires. Porque también ahora le están pegando a Rocío y yo no la quiero, ni me hablo, ni me interesa. De todos los que están ahí, la que mejor me cae es Verónica Ojeda. A Rocío no la quiero, pero yo no vine a mentir en nada”, aseguró.