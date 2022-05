09/05/2022 - 12:53 Policiales

​La ex Reina Nacional de la Vendimia, ​Giuliana Lucoski, ​de 28 años, que ayer por la tarde sufrió un accidente de tránsito cuando viajaba de acompañante en una moto que era conducida por su pareja, el médico Ricardo Luna​, presenta un cuadro de "politraumatismo grave y polifractura"​, de acuerdo al parte médico que dio a conocer esta mañana​ el Hospital Central​, donde ambos se encuentran internados.

"Se le realizó una laparotomía exploradora, estabilización de pelvis con tutores externos y tracción de fémur", ​explicó el parte​ médico, y también se le realizó una craneotomía.

L​a paciente presenta "neumotórax, se encuentra internada en terapia intensiva con asistencia respiratoria y su pronóstico es reservado. Grave. Con requerimiento de inotrópicos"​, de acuerdo a la información emanada por el establecimiento​.

​Por su parte, Ricardo Luna presenta "​politraumatismo moderado, múltiples fracturas costales y contusión pulmonar​, y fractura de ​la muñeca derecha​", pero no tiene asistencia respiratoria​,​ ​​y​ su estado no es grave​, ​por lo que ya no requiere cuidados intensivos y fue trasladado a una sala común.

La ex Reina Nacional de la Vendimia ​de 2016 ​y su pareja resultaron gravemente heridos​ ayer por la tarde​ tras chocar de atrás en la moto en la que viajaban contra otro vehículo en el departamento mendocino de Luján de Cuyo, cercano a la capital provincial, informaron fuentes policiales.

El choque se produjo cerca de las 16.30, cuando Lucoski viajaba de acompañante en una moto marca Ducati conducida por Luna por la ruta 40 acceso Sur y Araoz y por causas que son motivo de investigación, choca​ro​n de atrás a un VW 1.500​, y tras el accidente, ​ambos ocupantes de la moto fueron internados en el Hospital Central​.

​La ex Reina Nacional de la Vendimia, ​Giuliana Lucoski, ​de 28 años, sufrió ayer por la tarde un accidente de tránsito cuando viajaba de acompañante en una moto que era conducida por su pareja, el médico Ricardo Luna​.

Ella presenta un cuadro de "politraumatismo grave y polifractura"​, de acuerdo al parte médico que dio a conocer esta mañana​ el Hospital Central de la provincia de Mendoza​, donde ambos se encuentran internados.

"Se le realizó una laparotomía exploradora, estabilización de pelvis con tutores externos y tracción de fémur", ​explicó el parte​ médico, y también se le realizó una craneotomía, difundió hoy la agencia de noticias Télam.

L​a paciente presenta "neumotórax, se encuentra internada en terapia intensiva con asistencia respiratoria y su pronóstico es reservado. Grave. Con requerimiento de inotrópicos"​, de acuerdo a la información emanada por el establecimiento​.

​Por su parte, Ricardo Luna presenta "​politraumatismo moderado, múltiples fracturas costales y contusión pulmonar​, y fractura de ​la muñeca derecha​", pero no tiene asistencia respiratoria​,​ ​​y​ su estado no es grave​, ​por lo que ya no requiere cuidados intensivos y fue trasladado a una sala común.

El choque

El choque se produjo cerca de las 16.30, cuando Lucoski viajaba de acompañante en una moto marca Ducati conducida por Luna por la ruta 40 acceso Sur y Araoz y por causas que son motivo de investigación, choca​ro​n de atrás a un VW 1.500​, y tras el accidente, ​ambos ocupantes de la moto fueron internados.

Lucoski fue electa ​R​eina ​N​acional de la Vendimia​ en 2016​, tras representar al departamento Luján de Cuyo, durante el acto central que cerró la 80 edición de la fiesta mendocina que se denominó "Vendimia de la Identidad".