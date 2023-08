Tres tucumanos roban $ 3 millones y ofrecen el doble para zafar y bajar la persiana al proceso

23/08/2023 - 00:17 Policiales

La suerte inmediata de dos tucumanos acusados de ejecutar una millonaria salidera bancaria depende de la Cámara de Apelaciones, ante la que acudió su abogado con la intención de revertir la denegatoria a los pedidos de eximición de prisión presentados. El letrado además ofreció un resarcimiento de $ 6.000.000 por otros dos detenidos de la causa.

Así lo confirmó ayer a EL LIBERAL el abogado Pedro Orieta, al señalar que representa a los tucumanos Sergio (padre) y Rodrigo Tripolone, sospechados de perpetrar una salidera bancaria el 18 de julio pasado en Moreno casi Viamonte. Ambos están "ausentes", es decir, no han sido ubicados por la policía y desaparecieron de sus lugares habituales.

La crónica policial recuerda que aquella mañana, a bordo de una Volkswagen, Amarok se conducían el empresario Maximiliano Saravia, 34, del Bº San Germés, y su pareja, la abogada asesora de la policía, Rita Díaz, 35, con residencia en Fernández.

"Al detenerse en el semáforo, dos sujetos que se conducían en un motovehículo de altas cilindradas violentaron la ventanilla trasera derecha del vehículo y les sustrajeron una mochila que contenía en la suma de tres millones de pesos argentinos y se dieron a la fuga", destacó el informe policial.

En menos de 72 horas, las cámaras de seguridad privadas delataron a dos sujetos sospechosos: Agustín Acosta, santiagueño, y al tucumano Oscar Moreno. Cuando fueron a una cochera a retirar la unidad, la policía los apresó. Son los únicos apresados de esta causa.

"Ofrecemos resarcir a las víctimas con $ 6.000.000", manifestó Orieta. "No hubo personas heridas y solo buscamos concretar un (juicio) abreviado, o la vía que sea la adecuada para dar celeridad a esta causa y así las víctimas se reencuentren con el bien perdido", subrayó.

"Los imputados asumen la responsabilidad de los hechos y expreso pedido de disculpas al Sr. Saravia Emanuel y Natalia Díaz. Es más, se obligan a la restitución íntegra por duplicado, es decir $ 6.000.000 los cuales serán depositados en cuenta judicial abierta al efecto con oficio judicial del sr. magistrado", ahondó Orieta.

"Mis representados se obligan al depósito de $ 120.000 en concepto de reparación de daños materiales sufridos en la camioneta Amarok V6; también, se obligan a la entrega de $ 300.000 en útiles escolares y material didáctico a la Escuela primaria Nº 693 Dr. Manuel Argañaraz de San Félix, Jiménez, con la debida acreditación mediante acta de entrega a las autoridades escolares, y posterior presentación a los afectados y al Sr. magistrado".

Sospechan que los objetivos fueron marcados por mano de obra desocupada santiagueña

"Mis otros dos clientes no están prófugos. Ojo", clarificó Orieta. He requerido eximiciones porque quieren someterse a Derecho. Me dijeron no y acudiré ahora a la Cámara de Apelaciones. Otra cosa, Tripolone Sergio no gozaba de domiciliaria alguna. Él ya ha saldado sus cuentas con la Justicia", interpretó.

Aún contra esa certeza defensiva dialéctica, el fin de semana la policía local y tucumana realizó allanamientos en Tucumán y los Tripolone brillaron por su ausencia.

Hoy, padre e hijo se encuentran "ausentes" (sugiere el abogado) y siguen de cerca los acontecimientos, en cuanto a los otros imputados: Acosta y Moreno, afrontan hoy las consecuencias de la salidera.

Un entregador local

Distante de la retina y percepción de Orieta, se sabe que la Justicia investiga al menos a dos entregadores (marcadores de los objetivos) y sospecharía que el segmento observado sería mano de obra desocupada de la policía.

La teoría no fue confirmada, menos negada, al cierre de esta edición. Sí se sabe que los tiempos de la Justicia son unos; otros, los de la defensa; y otros, el de los investigadores optimistas en que alguien delate a los Tripolone y les ponga una "soga" al cuello para traerlos a Santiago del Estero.

Por las dudas, padre e hijo Tripolone bajaron 5 cambios a la exposición y decidieron someterse a un éxodo carente de pistas o geografía. No confían en nadie. Solo en su abogado y su selecto grupo familiar, enfatizó una alta fuente de la vecina provincia.