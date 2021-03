Julieta Prandi: ''Si no fuera famosa, podría estar muerta''

01/03/2021 - 01:37 Pura Vida

A raíz de que su exmarido Claudio Contardi se presentó hace una semana, en la puerta de su casa con los dos hijos pequeños que tienen en común para dejarlos de manera intempestiva, porque ese día les tocaba pasar tiempo con el padre, la modelo Julieta Prandi, que no se encontraba en el hogar en ese momento, sino conduciendo su programa por FM La 100, solicitó que se interrumpa la comunicación vigente hasta una nueva audiencia en la que se tenga en cuenta la opinión de los menores. Pero el magistrado se expidió de manera negativa, y Prandi arremetió con dolor e impotencia: ''Hoy los tengo conmigo, pero nada quita que venga a la puerta de mi casa, me cague a trompadas y me saque a los chicos, porque el juez y la Justicia lo están avalando'', señaló la conductora en un móvil con Implacables (El Nueve), según lo reflejó Teleshow, y agregó que su hijo mayor es el más afectado por la situación: ''Mateo (9) no quiere saber nada con ir con el padre''.

Por otra parte, reflexionó decepcionada, en un contexto en el que se multiplican los femicidios en la Argentina: ''No sé qué más tiene que pasar. Si no fuese famosa y no tuviese a Ana Rosenfeld que hace visible mi caso, yo podría estar muerta. Es de un grado de violencia absoluta y de una negligencia gravísima''. Y acusó: ''Estamos hartas de ver en televisión casos de mujeres que, la que se salva, aparece toda golpeada. Yo fui amenazada de muerte, pasé todo tipo de violencia, y mis hijos fueron testigos. Ya me cansé de denunciar y que miren para otro lado".

De acuerdo con lo expuesto por la modelo y conductora, la Justicia sólo hizo un llamado de atención a su ex marido después de lo sucedido. ''El señor Contardi puede mantener el régimen de comunicación, pero por favor acátese a las normas. Fue como decirle 'te mandaste una cagada, pero portate bien ahora''', explicó con ironía.

Más allá del dictamen de la Justicia, Julieta Prandi advirtió: ''Si mis hijos tienen miedo y Mateo no quiere ir con su papá, que me denuncien. Si no defiendo yo a mis hijos, no lo hace nadie''.