Murió Carlos Sánchez: el humorista tenía 68 años y enfrentaba un cáncer

02/03/2021 - 11:27 Pura Vida

El humorista Carlos Sánchez falleció esta mañana a los 68 años, luego de haber sido internado hace dos días en un sanatorio porteño para ser tratado con cuidados paliativos por un cáncer que padecía desde hace años.

En las últimas horas, el tratamiento del comediante había requerido el uso de morfina debido al avance de la enfermedad, según informaron las autoridades médicas del Sanatorio Otamendi.

Su hija Jorgelina había informado que Sánchez tenía un cáncer de riñón avanzado y que por ello lo trataban con cuidados paliativos. No estaba en terapia intensiva y permanecía lúcido en los momentos que salía del efecto de la morfina.

Hasta hace no mucho más de dos meses, Sánchez había compartido encuentros con sus amigos. Si bien su semblante no siempre había sido el mejor, sus familiares no habían notado signos que pudieran encender las alarmas, aun cuando en el último tiempo lo acompañaron en los vaivenes anímicos que enfrentaba como consecuencia de su enfermedad.

Todo comenzó en 2010 cuando una serie de estudios clínicos arrojaron que Carlos tenía cáncer en el riñón. El tratamiento indicado con los médicos pareció tener éxito. Pero poco después se comprobó que el tumor se había propagado, haciendo metástasis en el hígado, el páncreas en las dos glándulas suprarrenales, en una costilla y en la cadera. El humorista nacido en Bahía Blanca el 19 de julio de 1952, no se rindió. Y continuó venciendo obstáculos.

Sánchez había nacido el 19 de julio de 1952 en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. No solo fue comediante sino que también se desempeñó como actor y cantante, actividad en la que comenzó desde niño.

Trabajó en programas de personalidades como Juan Alberto Badía, Juan Carlos Calabró, Moria Casán y María Marta Serra Lima, y triunfó en la TV de Chile, país donde fue muy reconocido.

También se trabajó en programas televisivos de Colombia y Miami, particularmente con el programa Petardos. Su papel más recordado sea tal vez su rol de humorista principal en Café Fashion, junto a Beatriz Salomón.