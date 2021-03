Revelaron el contenido de una serie sobre Diego

04/03/2021 - 21:05 Pura Vida

Una vez que Amazon Prime Video estrene “Maradona, sueño bendito”, profundizará las grietas existentes en la familia de Diego Armando Maradona. Los avances que mostraron en “Los Ángeles de la Mañana” (El Trece) agigantaron la polémica.



Pía Shaw, panelista del programa que conduce Ángel de Brito, fue quien compartió los avances de la súper producción en el programa. “Lo primero que vamos a ver en la serie es a Diego criticando a sus hijas. Ellas lo sabían”, anticipó la periodista antes de que pusieran en panta‑ lla la escena que funciona como puntapié en la serie de Amazon que protagoni‑ zan actores como Juan Palomino, Leonardo Sbaraglia, Nazareno Casero, Julieta Cardinali y Fernán Mirás.



El conductor presentó el video. “Lo de Dalma y Gianinna es criminal. Es criminal, es algo que la gente lo va a repudiar”, se lo escucha decir con la voz pausada y lenta a Diego Maradona, que murió el último 25 de noviembre, en el arranque de la serie que, según trascendió, el mismo impulsaba junto con su representante, Ma‑ tías Morla.



“Si así arranca la serie imaginen lo que se cuenta después. ¿Cómo Claudia no iba a interponer en la Justicia un reclamo para tratar de aminorar todo esto? Trata de criminales a Dalma y Gianinna por apoyar a su madre en las causas que tiene. Porque sus hijas nunca le hicieron nada. Al contrario, se lo aguantaron todo este tiempo de la manera que estamos viendo”, apuntó Ángel de Brito a modo de reflexión y agregó: “Hay audios mucho peores pri‑ vados entre el padre y las hijas. ¿Cómo no se va a meter Claudia para frenar todo esto?”.



Hoy enfocadas en el accionar de la Justicia en relación a la muerte de Diego, sus hijas convoca‑ ron a una marcha para la semana que viene. “¡Por favor! Nos vemos todos ahí”, escribió Gianinna Maradona en Twitter y compartió el afiche de la manifestación en el Obe‑ lisco que se realizará el próximo 10 de marzo, des‑ de las 18, para pedir Justi‑ cia por la muerte de Diego Maradona.



“Justicia por Diego. No murió. Lo MATARON”, dice el flyer que comenzó a circular en las últimas horas en las redes sociales y que creó una cuenta de la organización de segui‑ dores del astro, Soldado de Dios. “A exigir juicio y castigo a los culpables”, si‑ gue el texto de la imagen y cierra con el hashtag #10MPORD10S (10 de marzo por Dios).



Por eso a nadie le sor‑ prende que hace unos días en el Obelisco haya unos pasacalles que señalan a Matías Morla, Víctor Stin‑ fale, Rocío Oliva y a Leo‑ poldo Luque como culpa‑ bles del final y la muerte de Diego Maradona. “Tu condena es social, no te‑ nés perdón de Dios”, dice el cartel dirigido al aboga‑ do y bajo el lema “Traido‑ res, ni olvido ni perdón”.



Todo es respuesta al revelador documental de Infobae, La muerte de Ma‑ radona, que revela audios inéditos de quienes eran los encargados de estar cerca del ídolo en los últi‑ mos tiempos. “Con un en‑ torno malo no lo podés tratar nunca, y si lo inter‑ nás se va a escapar. Como que no tiene solución. Yo no le encuentro la solu‑ ción”, dice Luque en un pasaje del documento. Y relata que en la casa a Ma‑ radona, que estaba lu‑ chando contra sus adiccio‑ nes, le daban de tomar vi‑ no y cerveza.



Mientras que en otro pasaje, Matías Morla apunta contra Gianinna y manipula al jugador: “Ella dice que estás preso ahí (le dice el abogado a Diego), dice que estás todo el día borracho, como si fueras un títere. Hace eso porque quiere defender a la ma‑ dre en un juicio. Cuando puedas hacé un video don‑ de diga que estás por vo‑ luntad propia. Y lo que ha‑ ce esa Claudia... Dalma y Gianinna se están portan‑ do mal... El video no hay apuro, cuando estés bien, porque lo va a ver todo el país. Que estás borracho ni lo digas, porque estás bien, tenés que cortar el escabio hasta las siete de la tarde y listo”.



Son siete los imputa‑ dos por el fallecimiento de Diego Maradona: el neu‑ rocirujano Leopoldo Lu‑ que, la psiquiatra Agusti‑ na Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, y los enfer‑ meros Dahiana Madrid, Ricardo Almirón, Nancy Forlini y Mariano Perroni.