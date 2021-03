Hoy definen futuro de otro famoso en MasterChef

14/03/2021 - 01:40 Pura Vida

Se viene una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity 2, y uno de los participantes que ''la rema'' desafío tras desafío sin lograr subirse al balcón que les asegura la continuidad en el certamen es el periodista deportivo Fernando Carlos.

De cara a una etapa cada vez más complicada, Fernando adelantó en el programa radial ''Agarrate Catalina'': ''Me mentalicé en no bajarle la mirada a (Germán) Martitegui'', en relación al jurado al que todos temen; y agregó: ''Si no pestañea, no pestañeo, si no baja la mirada, no la bajo''. No obstante admitió que tanto con este chef, como con Donato De Santis y Damián Betular mantiene buena onda. ''Mi relación con los tres chefs es muy buena'', le confió a la conductora Catalina Dugli.

Por otra parte, contó: ''Me hice una figura de los tres: Donato es el tío que te banca la mitad de la fiesta del casamiento porque no llegas, no te alcanza el aguinaldo, a Damián lo hago como el mejor amigo de la novia, ese que es cómplice. Y a Martitegui lo imagino el hermano mayor de la novia, el celoso''.

Mientras los participantes pelean por su destino en el certamen gastronómico, los jurados también definen los suyos fuera de la TV. Martitegui renunció a su participación en el ranking internacional ''50 Best'', uno de los más prestigiosos del mundo, del cual era jurado. ¿El motivo? No cree justo elegir a los mejores restaurantes sin haber podido viajar por la pandemia, y con la mayoría de ellos cerrados.