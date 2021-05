La “China” Suárez aseguró que “esta vez” no hay crisis con “Benja” Vicuña

10/05/2021 - 21:20 Pura Vida

“No estoy separada. No, me enteré porque me escribieron varias amigas, pero no. Esta vez sí que noà no sé de dónde salió. Ni crisis ni nada. Quizás por el viaje y todo eso, les pareció raro, pero era un viaje que tenía programado de antes. Me enfermé, no lo pude hacer y no iba a cancelar todo”. Con esta contundente respuesta, pronunciada durante su arribo a la Argentina desde Miami, la actriz Eugenia la “China” Suárez echó por tierra todos los rumores sobre una presunta separación de su pareja, el chileno Benjamín Vicuña.

Eugenia hizo referencia al desencuentro que vivieron con el padre de sus dos hijos, Magnolia y Amancio, ya que mientras ella emprendía viaje a los Estados Unidos, él regresaba de Chile a Buenos Aires, adonde estuvo más de un mes por cuestiones laborales, postergando su estadía por las restricciones impuestas por el coronavirus.

A pesar de que la actriz negó la crisis de pareja, Paparazzi hizo foco en que Vicuña eligió compartir una fotografía con uno de los hijos que tuvo con Pampita en Instagram esa misma tarde en la que volvió al país Suárez. El tiempo dirá si siguen juntos.l