En medio de la pandemia la banda NTVG dio a “Luz”

11/05/2021 - 20:12 Pura Vida

Como a muchas bandas y artistas solistas, la pandemia de coronavirus los obligó a barajar y dar de nuevo. No Te Va Gustar tenía una agenda cargada con presentaciones en distintos escenarios. Estaban girando con “Otras canciones 25 años”, para celebrar cerca del público ese cuarto de siglo que se prestaba para una revisión del repertorio con el que vienen dejando su huella, y si bien se estaba gestando la idea de un nuevo material, nada se dio como lo imaginaron. Como la maquinaria siguió moviéndose puertas adentro, en medio del aisla‑ miento parieron “Luz”, un disco que tiene el sello roquero de esta banda uruguaya, una temática que lleva a mirar hacia adentro sin que uno se de cuenta de ese viaje, e invitados de lujo: Nicki Nicole y Ricardo Mollo.

El baterista Diego Bartaburo y el trombonista Denis Ramos, hablaron del reciente lanzamiento de “Luz” con EL LIBERAL , en una comunicación por zoom.

“La verdad es que estamos muy contentos. Ha sido un proceso muy largo que nos agarró por allá de mar‑ zo de 2020 cuando empezó todo esto de la pandemia. Por suerte, teníamos un disco por delante para grabar y aplanar lo que fue el parate total de nuestras actividades, que se dio en medio de una gira muy larga que te‑ níamos. Y dado esto tuvimos que ba‑ jar la cortina y dedicarnos entera‑ mente a lo que era la grabación del disco”, contó Denis.

¿El plan era detenerse y grabar un disco, o la pande‑ mia los hizo cambiar ese plan?

Diego Bartaburo: El plan era grabar un disco, pero en ese año ya teníamos dos o tres giras planeadas, y hubo que cancelarlo todo. Estábamos cerca de Buenos Aires tocando y seguíamos con una gira por el sur ar‑ gentino, pero nos tuvimos que volver (a Uruguay) porque si no lo hacíamos, no íbamos a volver más. Al cancelar las giras lo que sucedió fue que ter‑ minamos teniendo una cantidad de tiempo, primero, para trabajar las canciones por separado. El proceso normalmente es que Emiliano (Branc‑ ciari), que es el compositor principal, arma las canciones en su casa, con su computadora, y nos manda con un demo sin terminar, o las termina lo más que se puede, y luego cada uno en su casa graba sus ideas, sus apor‑ tes... pero fue un proceso bien pandémico. No teníamos más nada que hacer que dedicarnos a eso y estuvo buenísimo. Nos permitió que las ideas maduraran y elegir bien las canciones que queríamos que quedaran en el disco.

Para aprovechar esa pausa obligada en beneficio del nuevo material, NTVG montó un estudio en José Igna‑ cio, Uruguay, lejos del ruido de la ciu‑ dad y lejos de la rutina. Fueron 20 días de convivencia donde los músicos y su círculo más cercano respiraron melodías las 24 horas del día.

Para evolucionar dejaron cosas atrás

Hace casi un año y medio que la banda uruguaya No Te Va Gustar no sale de gira. No está en contacto estrecho con sus fans. Por eso, ante la salida de “Luz”, su último álbum de estudio, Diego Bartaburo (baterista), y Denis Ramos (trombonista) reconocen que el apoyo del público en las redes los revitaliza, los hace sentir que la necesidad de “escucharse” es compartida.

En cada disco se deja atrás algo para que se abran nuevas puertas. ¿Qué dejaron atrás con éste?

Denis: Siempre hay un proceso entre disco y disco. Nosotros sabíamos grabar un disco cada dos años y ahora si bien grabamos disco no fueron de

canciones inéditas, sino de canciones anteriores, de conciertos en vivo. Lo que tiene la salida de un disco nuevo es renovar la energía, la estética, la ilusión de empezar a tocar esas canciones para el público porque el artista graba los discos para salir a mostrarlos al público en vivo.

Es el punto máximo de alegría del músico, la presentación en el escenario de esas nuevas canciones, esa primera escucha, las reacciones. lo que hacemos es para eso, para esas dos horas arriba de un escenario.

Diego: Es inevitable el cambio, por lo menos desde nuestro punto de vida, porque muchas veces ves de afuera una banda que no la seguís tanto, por ejemplo “Los Pericos” son los “Los Pericos”, pero el proceso interno de una banda sí involucra una cantidad importante de cambios y de dejar atrás, de hacer cosas que tenés ganas, y cuando las hiciste, de hacer otras, me refiero al sonido de la banda. Por ejemplo, el disco “Suenan las alarmas” lo hicimos con un sonido más producido, pesado; y el acústico con la revisión de los años de carrera lo hicimos con un sonido más liviano, arreglado, dejándole espacio a cada instrumento, y ahora en “Luz” nos dio ganas de condensar esas dos cosas y es un disco como una evolución de las dos cosas que dejamos atrás. Tiene un sonido más liviano y acústico.

¿Adónde los va a llevar este disco?

Denis: Esperemos que nos lleve a los lugares que ya conocemos y que extrañamos mucho volver. Son muchas las plazas que tenemos para visitar. Y en lo personal me gustaría llegar a Asia con la música.





Denis Ramos: El nombre fue bastante pen‑ sado, pero también salió bastante rápido con res‑ pecto a nombres de discos anteriores. Dada la parti‑ cularidad del momento que estábamos viviendo, yo creo que Luz, engloba un poco todo lo que el disco dice. Hay mucha esperanza, mucha luz dentro del disco.

Diego Bartaburo: Para mí, también refleja mucho la sensación que te da el disco. El anterior, “Suenen las alarmas” es un disco como más pesado, oscuro, con más agresivi‑ dad. Éste te da como una sensación de liviandad. Yo lo siento más luminoso, y el proceso, el lugar adonde lo grabamos que fue una es‑ tancia turística preciosa, adonde te levantabas, co‑ rrías las cortinas y tenías los caballos, la luz que en‑ traba por la ventana, era un lugar luminoso también. Es un disco que mira bas‑ tante para adentro en la parte letrística; no es tanto un disco sobre situaciones que se están dando en el mundo, pero mira para adentro y tiene un registro emocional amplio.

“Los invitados llegan porque son las canciones las que piden sus voces”

No Te Va Gustar tiene en “Luz” a dos invitados que hablan de la apertura generacional de la banda. Ricardo Mollo se suma a “Austro” y la trapera Nicki Nicole a “Venganza”.

“Nosotros siempre decimos que los invitados llegan porque las canciones los piden. Si bien con Mollo habíamos compartido esce‑ nario en algún que otro festival, no teníamos una relación de amistad y con Nicki tampoco. Pero las canciones los pedían a ellos. Clara‑ mente “Venganza” es una canción que noso‑ tros somos libres de hablar del tema, pero cuando aparece la voz de Nicki, que es la voz femenina de la canción, automáticamente se adueña del tema, y el tema precisaba esa voz femenina, porque es lo que sucede a nivel de la violencia de género, solamente la mujer puede expresarlo y Nicki era fundamental. Y Mollo fue una persona que se entregó con una onda increíble y un profesionalismo que po‑ cas veces hemos visto. Compartimos todo un día en la estancia y dejó plasmado su talento en una canción”, contó el trombonista Denis Ramos sobre los invitados.