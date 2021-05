¿Se viene un nuevo Marcelo Tinelli?

12/05/2021 - 21:15 Pura Vida

Marcelo Tinelli regresa el próximo lunes a la pantalla de El Trece con un renovado “ShowMatch”, con el formato de “La Academia” en reemplazo del ya clásico y algo agotado “Bailando” y con el retorno del segmento humorístico con el que el conductor promete “poner un poco de diversión a este mundo político, a esta grieta insostenible que estamos atrave‑ sando hace muchos años en Argentina”.

La transformación del show será a varios niveles ya que se mudará del histórico horario y se verá a las 21, y además, no descansará los miércoles.

Hoy los “realities” con famosos lideran el rating en las pantallas, una propuesta que ustedes hicieron hace años...

Me encanta que los “realities” estén liderando la pantalla; quiere decir que es una propuesta que sigue vigente. Nuestra apuesta va a ser este cambio de formato de lunes a jueves, con disciplinas que van a estar realmente muy buenas, y el ciclo de humor los viernes vuelve con el escri‑ torio. Un programa mucho más distendi‑ do de viernes que ojalá ande bien porque hemos hecho muy buenas notas, y las cámaras, y “Politichef”. Va a estar bueno.

¿Cómo será tu interacción con los participantes?

Vamos a tener protocolos muy es‑ trictos, no vamos a trabajar con barbijos porque me parece que en la tele no está bueno y existen otras formas de cuidar‑ se, como sanitizar el estudio, hacer hiso‑ pados a todas las personas que entran. Mi interacción con los participantes va a ser la de siempre, en un estudio mucho más grande, sin público, pero con algu‑ nos invitados en distintas burbujas.

¿Cuál crees que pueda ser la repercusión de “Politichef”, en un año electoral?

Me encantaría que la gente se pueda divertir. Creo que vamos a poner un poco de diversión a este mundo político, a esta grieta insostenible que estamos atrave‑ sando hace muchos años en Argentina. Ojalá que nos podamos divertir con los políticos. La repercusión esperemos que sea la mejor. Seguramente alguno se pueda enojar pero, como siempre, está bueno poder volver a hacerlo.