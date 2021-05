He Man regresará con todo a la televisión

14/05/2021 - 20:53 Pura Vida

Netflix anunció el estreno de “Masters of the Universe: Revelation”, la nueva serie sobre el icónico “He Man”, para el próximo 23 de julio. Esta producción, según se informó, tomará como punto de partida a la serie animada original de “He-Man” y desde ahí construirá una historia que sus creadores promocionan como una “carta de amor” para los fanáticos que siguieron las aventuras del héroe cuando eran niños. Además buscará “resolver” las tramas que quedaron inconclusas de aquella edición.

“Masters of the Universe: Revelation” se dividirá en dos partes y su primera tanda contará con cinco episodios. En la versión en inglés de la serie, la voz de “He- Man” estará a cargo de Chris Wood (“Super‑ girl”), Mark Hamill (“Star Wars”) será Skeletor, Lena Headey (“Game of Thrones”) será Evil-Lyn, Sarah Michelle Gellar (“Buffy the Vampire Slayer”) será Teela, Alicia Silverstone (“Clueless”) será la rei‑ na Marlena y Kevin Conroy (“Batman: La serie animada”) será Mer-Man, entre otros.

La nueva serie ani‑ mada del Príncipe Adam, que ya generó enormes expectativas, será comandada por Kevin Smith (“Clerks”)