Protagonista de “Doctor Milagro” reveló detalles

Telefé movió ayer todas sus fichas para contrarrestar el debut de Marcelo Tinelli en la pantalla de la competencia; y la estrategia no fue pelear solo el rating en el horario de ShowMatch sino ganar el día. Para eso usó lo más visto de su grilla, como la serie “Doctor Milagro”, cuya protagonista, Sinem Unsal, quien interpreta a la residente Nazli, se prestó para una entrevista virtual con el programa de Verónica Lozano, adonde adelantó que su relación con el jo‑ ven médico con autismo y síndrome del sabio crecerá, sin aclarar si terminarán juntos.

“Nazli” admitió que en Turquía están grabando los capítulos finales de esta atrapante historia, aunque aclaró que están preparando algo espectacular para no defraudar al público.

Cuando le preguntaron qué tienen en común Sinem y Nazli, la actriz contó: “Lo que nos une es la pasión por su carrera y en lo que no nos parecemos tanto es en el nivel de paciencia y tolerancia que tiene ella y que vale la pena dar una segunda chance y tener paciencia”.

Y sobre su experiencia de trabajar con Taner Ol‑ mez (Alí Vefá), resumió: “Nos llevamos bárbaro porque somos amigos y es muy buen actor y es tan disciplinado que como ac‑ triz me lo hace todo más fácil”. No obstante, aclaró que no son pareja en la vida real.