Karina Jelinek anunció que inició los trámites para adoptar, con una polémica frase

20/05/2021 - 12:48 Pura Vida

Karina Jelinek causó revuelo hace tiempo al anunciar que estaba finalizando los trámites para subrogar un vientre y así cumplir uno de sus sueños pendientes: ser madre.

Sin embargo, hace unos días la abogada Ana Rosenfeld sorprendió al informar que la modelo había desistido de su postura y que en realidad ahora iba a adoptar.

Ahora, invitada al programa Los Mammones, la modelo confirmó que tiene ganas de ser mamá a los 40 años y contó que cumplirá su sueño, aunque todavía no haya encontrado la pareja ideal para compartir esa felicidad.

"Tengo ganas de ser mamá y estoy en trámites, pero hasta no estar bien segura de cómo voy a hacer no voy a dar más información", dijo la exesposa de Leo Fariña.

"Hay tantos niños que no tienen donde ir que me encantaría adoptar, y tener un harén de niños y que estén en mi casa felices", explicó Jelinek.

Y finalizó: "Quiero que sea ahora y que no pase más tiempo. Ana dijo que en junio vamos a tener novedades, pero hasta que no esté seguro no quiero decir nada porque es un proyecto muy personal".