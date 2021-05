Raly presentará “1972” por Radio Panorama

20/05/2021 - 22:10 Pura Vida

A casi cuatro años de su último álbum, “La niña de los andamios”, el trovador folclórico Raly Barrionuevo lanzará el 27 de junio, a partir de las 11 de la mañana, su nuevo disco “1972”, y lo hará de una manera muy especial.

Será su voz la que lo presente a través de 500 radios nacionales, entre las que figura Radio Panorama, a través de la 100.1 del dial, con un breve recorrido por las canciones agrupadas en el álbum y una conversación con la escritora cordobesa María Teresa Andruetto.

Como si el universo se hubiera querido poner a tono con la decisión del folclorista criado en Frías y radicado hace tiempo en Unquillo, mientras él anunciaba un año sabático, el mundo se disponía a hacer un gran paréntesis, obligado, a raíz de la pandemia de coronavirus, abriendo quizás tiempo y espacio para la creación sin prisas.

En “1972”, título que pone de manifiesta el año de nacimiento de Barrionuevo, el cantautor hace descansar su rol de compositor ya que el repertorio esta integrado por clásicos del folclore, pero activa su memoria emotiva para que florezcan todos aquellos recuerdos de letras y sonidos que fueron marcándolo, quizás de muy pequeño, según deja intuir la fotografía que acompaña un parte de prensa, adonde se ve una foto suya, de cuando era muy pequeño, en una suerte de estampilla, en color sepia.

Para plasmar ese cancionero, el santiagueño convocó a Luis Chazarreta, Carlos García, Daniel Barrionuevo y la especial intervención de la virtuosa pianista Elvira Ceballos (fallecida en septiembre de 2019); la misma formación con la que registró “Radio AM”, en 2009, razón por la cual sus seguidores suponen que este material será como una continuidad de aquella sentida entrega.

Con este proyecto, que ya es un hecho, Raly volverá a poner en escena las canciones que lo forjaron y que explican un camino artístico al que le sumó valiosa y popular obra propia.

El domingo 27 de junio, 500 radios de toda la Argentina transmitirán de manera simultánea el lanzamiento del material, con el que Barrionuevo “canta la otra parte de su historia”.

El año pasado, con motivo de los 25 años de su primer disco, con los aportes de Peteco Carabajal y del Dúo Coplanacu, Raly decía: “Siento que marcó un norte que trato de no perderlo por más que uno lo pierda cada tanto. Lo que más rescato es esa inocencia del primer disco y que cantaba distinto. Me escucho y me doy ternura aunque no me gusta cómo cantaba en esa época, pero me da admiración también ese jovencito de 19 años que tuvo el desprejuicio de hacer ese disco a partir de ganar un concurso de la ciudad de Córdoba por el que me compraban unos discos”. No caben dudas de que esa mirada reflexiva, de un camino que nació con desprejuicio y fue madurando con constancia y talento, se oirá en “1972”.

A Santiago del Estero, el lanzamiento del nuevo material discográfico de Raly Barrionuevo llegará el 27 de junio, a través del programa “Musicalísimo”, que Willy Ocaranza conduce por Radio Panorama todos los domingos.

El año pasado, en medio de la pandemia, el friense fue noticia por la versión, producida en sociedad con Raúl Porchetto, del tema “Bajaste del norte”, que escribió el segundo cuando era muy joven y la popularizó León Gieco. La canción fue compartida por los músicos con videoclip incluido, el cual cada uno grabó con el paisaje del entorno en el que se encontraba. Raly desde Córdoba, y Porchetto, desde Buenos Aires.l