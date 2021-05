''Chaparreando'', la invitación a viajar para reencontrarse

21/05/2021 - 20:40 Pura Vida

"Chaparreando", un nuevo reality show de seis episodios que se emite en Disney + en Latinoamérica, fortaleció el vínculo entre el actor y presentador mexicano Omar Chaparro y su hijo Emiliano. Así lo reveló Omar, a EL LIBERAL, en una conferencia de prensa virtual organizada por Disney con medios latinoamericanos.

El programa, que cuenta con la producción ejecutiva del actor Eugenio Derbez, sigue a padre e hijo en un recorrido épico en motocicleta desde Los Ángeles (EE.UU.) hasta Chihuahua (México, lugar de origen de la familia Chaparro), reencontrando a los viajeros con sus propias raíces y ayudándolos a fortalecer su vínculo.

¿Cuánto de perseverancia, sacrificio, identidad y familia tiene "Chaparreando"?

Mucho, de alguna manera. Precisamente, en esta necesidad de reconectarme con mi hijo, de poder tener una mejor relación, traté de plasmar de dónde viene su padre, cuál es la identidad de su padre, por qué su padre es así, por qué tiene lo que tiene. Esto es el principal motivo porque yo lo tachaba a mi hijo de ser mal agradecido porque estaba en una etapa muy violenta, grosero, de enojo. Entonces, yo dije que Emiliano necesitaba saber quién es su padre y por qué tiene la familia que tiene. Fue algo muy bonito porque Emiliano se reencontró con esta película de su padre, pero las verdaderas películas y no las películas que he hecho. Empezó a entender, ¡vaya, me vio con otros ojos!, pero al mismo tiempo yo me vi con otros ojos porque me había olvidado de dónde venía porque tengo más de veinte años de no vivir en Chihuahua. Entonces, me reencontré con el Omar de cuando tenía 15 años, la edad de mi hijo. Lo más sorprendente de esta serie es que yo pude verlo como de un niño a otro niño y lo estaba viendo como un padre autoritario que quería, simplemente, estar agradecido por el simple hecho de tener lo que tenía.

El vínculo familiar creció tras el reality

¿De qué manera repercutió ese fortalecimiento del vínculo en el resto de la familia?

Omar: Repercutió muchísimo. Si bien, Emiliano y yo no fuimos como enemigos, por así decirlo, en el primer día del rodaje me enteré de que él tenía novia. Le pregunté cómo se llamaba y no me quiso decir. Tan desconectados estábamos que él no sentía la confianza de decirme quién era su novia por miedo a que yo fuera a hacer una broma. Y el último día de grabación, sin que yo le preguntara, me dijo cómo se llamaba. Cambió nuestra relación. Cuando Emiliano llega a la casa, una vez que terminamos el viaje, tiene otra visión de la vida y otra percepción de su padre, pero sobre todo tiene otra percepción de él mismo.

Emiliano: No, no te equivocas. Cambié un montón gracias al show. No solo conecté contigo sino que me di cuenta de que quería cambiar porque me di cuenta que era mala onda y no estaba agradecido por todo lo que tú habías hecho.