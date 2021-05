Dieron a conocer la fecha de estreno de La Casa de Papel: Parte 5

24/05/2021 - 13:07 Pura Vida

“La Casa de Papel” estrenará su quinta y última temporada en dos partes y Netflix compartió hoy el esperado teaser oficial. El final de la serie será desdoblado en dos volúmenes.

“Netflix develó hoy la fecha de estreno de la última entrega de la serie La casa de papel. El atraco más famoso de la historia llegará a su fin en dos partes de 5 episodios cada una, estrenándose el volumen 1: el 3 de septiembre y el volumen 2: el 3 de diciembre de 2021”, indica la compañía de streaming en un comunicado.

Han perdido una batalla. Pero ¿podrán ganar la guerra?

They’ve lost a battle. Can they win the war?



La Casa de Papel: Parte 5.

Vol. 1: 3 Sept.

Vol. 2: 3 Dec.#LCDP5 #MoneyHeist5 pic.twitter.com/jxX7dCc63U