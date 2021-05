Martín Paz dirá por qué no vuelve a Los Manseros

29/05/2021 - 20:36 Pura Vida

Martín Paz no sólo presentará un repertorio de chacareras cuando hoy se presente en "La Peña de Morfi", ciclo que los santiagueños podrán ver por la pantalla de Canal 7 a partir de las 12, sino que además revelará parte del contenido que tendrá el libro que prepara.

Antes, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, adelantó cuál será la columna vertebral de ese texto que verá la luz en el transcurso de este año, además de precisar quién lo motivó a volcar sus experiencias como artista en el escrito que está en proceso.

"Desde hace tiempo que estoy con ganas de escribir un libro y, por supuesto, sin el ánimo de que suene ni sea arrogante, simplemente por el hecho de que hay mucha gente que, hasta el día de hoy, me sigue manifestando su interés de que vuelva a Los Manseros. Un poco por eso me nace la idea de poder contar los motivos por el cual no vuelvo", destacó el prestigioso cantautor, hijo de Onofre "Negro" Paz. "Y, por otro lado, contar la experiencia mía vivida dentro de los casi once años que estuve en el grupo, lo que fue para mí ser parte en ese momento del grupo", resaltó Martín en su entrevista con EL LIBERAL.

Martín integró la agrupación de folclore tradicional por casi once años. Tras un episodio sucedido en el Festival del Carbón, en Las Arias (Córdoba), cuando su padre lo regañó en público y le dijo que no integraría más la popular formación, Martín tomó distancia y no volvió más al conjunto.

Piensa lanzar un nuevo disco: ''Tengo material de sobra''

Martín Paz está "con ganitas de grabar algo nuevo", tal como lo escribió en su Facebook y luego lo remarcó y profundizó en una entrevista con EL LIBERAL, vía Zoom. "En estos tiempos (por la pandemia) como que se juntó mucha cosa en ese sentido, el de grabar, el de salir un poco al ruedo ya que estamos, obviamente, todos limitados por el tema actuaciones y demás. Tengo mucho material para grabar, para mostrar. Todos estos días tenía como esas ganitas de mostrar esas canciones. Es cuestión que me pueda reunir con los chicos de la banda (integrantes de su grupo musical) e ir a un estudio y empezar a darle forma a esa idea. Eso es lo que quise decir en las redes", explicó. "Tengo la tranquilidad de saber que tengo material para grabar. Tengo, si se quiere decir, material de sobra. En algún momento he pensado abrir el panorama en cuanto a los autores, pero las canciones salen, gustan y, a mi criterio, son lindas".

Cantará con Soledad 'Chacarera para mi vuelta'

El repertorio que Martín Paz presentará hoy, a partir de las 12, en "La Peña de Morfi" (Canal 7 de Santiago del Estero), será "bastante festivalera", tal como le dijo a EL LIBERAL. Martín adelantó que en el primer bloque cantará "Chacarera para mi vuelta", "Semilla de Chacarera" y "Adiós que te vaya bien". Destacó que hará un dúo con Soledad Pastorutti, quien es otra de las grandes figuras invitadas al ciclo televisivo que conducen Gerardo Rozín y Jésica Cirio. "Cantaré con Soledad Pastorutti 'Chacarera para mi vuelta' que en su momento la grabamos con ella", enfatizó. En el segundo bloque, cantará "Eterno amor", "Changuito de chacareras" y "La otumpeña". En el tercer bloque, "A pura ushuta" y "Desde el Puente Carretero".

Para Paz ''no es fácil hacer una canción popular''

Martín es un agradecido con la gente. "Cuando uno tiene la suerte de que las canciones de uno gusten a la gente es como que, sin querer, uno quiere seguir por esa línea. He tenido la suerte que ha tenido mi viejo, de alguna manera, porque él es un autor muy reconocido. No es fácil hacer una canción popular. Una canción puede hacer cualquiera, pero que sea popular, para mí, es otra cuestión. Entonces, yo considero humildemente, y gracias a Dios considero que tengo ese don, al tiempo y al momento de componer, que tiene mi viejo".