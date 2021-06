Leo Montero ocupará el lugar de Mauro Viale desde mañana en América

19/06/2021 - 14:52 Pura Vida

Leo Montero estrenará mañana “Estamos a tiempo”, un magazine de domingo que América emitirá de 15 a 19 en la franja horaria que ocupaba Mauro Viale.

El dúctil animador promete atravesar las tardes domingueras con información, actualidad, invitados especiales, entrevistas, historias impactantes y mascotas en adopción

Montero, quien actualmente además comanda “Bonus Track”, de lunes a viernes de 10 a 13 por Metro 95.1, estará en América acompañado por Bebe Sanzo, Cora Debarbieri, Hernán Letcher y Nicolás Goity.

Montero había concluido su paso por Canal 9 adonde conducía “Mejor de Noche”. Además, por estos días dio que hablar con sus declaraciones sobre su elección de no tener hijos junto a su esposa, María Laura Tedesco. "Ya sufrimos un montón cuando viajamos y dejamos a los cuatro perros solos. No tuvimos hijos por decisión propia y estamos muy felices así. Aunque a veces decimos, en la manera de vivir que tenemos, no que lo arruinaríamos, porque tener un hijo debe ser maravilloso, pero sí cambiaría mucho. Y no estuvimos dispuestos a cambiar", dijo en “Intrusos”.