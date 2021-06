Manolo sobre su padre Elpidio Herrera: “Nos decía que cuando él se muera lo recordemos con alegría”

20/06/2021 - 08:54 Pura Vida

“Mi viejo siempre nos decía que encaremos la vida con alegría y agradecimiento de estar vivos. Y que cuando él se muera que lo recordemos con alegría. Y es así como lo hacemos los tres hermanos, porque ese es uno de sus inmensos legados”.

Quien se expresa de esta manera, y visiblemente emocionado, es Manolo Herrera, hijo del gran luthier santiagueño Elpidio Rafael Herrera fallecido el 30 de mayo de 2019. Todos los días, y especialmente hoy que es el Día del Padre, Manolo y sus hermanos Elpidio Rafael y Judith Anabel Herrera recordarán esa y otras enseñanzas que tuvieron de su padre.

“El día que yo no esté recuérdenme con alegría sino no me recuerden”, repite una y mil veces durante la entrevista con EL LIBERAL porque destaca que es una máxima imborrable para la existencia y de él y su familia. “Uno recuerda muchas cosas lindas que he compartido, pero no deja de no invadir esa nostalgia y lagrimea por muchas cosas sabiendo que ya no lo tiene. Ese personaje que veía la gente también lo era en la casa, una persona natural, sincera y la familia era sagrada para él”, remarcó Manolo.

Evocó que tanto en la intimidad del hogar como también cuando reunía a toda la familia alrededor de un asado, “nos hablaba a todos, con tono pausado, contando sus experiencias de vidas, grandes reflexiones. Y, fiel a esa tradición de los domingos, nos seguimos reuniendo toda la familia. El domingo, para nosotros, es como si siguiéramos estando con él. ´Asado y tortilla a la parrilla´, así decía él”.

“Todo problema tiene solución…”

Las inspiradoras enseñanzas de Elpidio Herrera quedaron grabadas en las vidas de sus hijos Elpidio Rafael, Manuel y Judith Anabel, como también en sus nietos Samuel y Sofía (hijos de Manuel), Elpidio Rafael y Paloma (hijos de Elpidio Rafael) y Felipe (hijo de Judith).

Para Elpidio, según Manolo, toda dificultad podía ser afrontada con ingenio. “´Todo problema tiene solución sino no hubiese sido un problema´, nos decía siempre. Nos alentaba a seguir adelante, a no bajonearnos”, evocó Manolo.

Y recordó que hicieron cuando atravesaron una situación límite en su familia. “Mucho tiempo atrás hemos andado con el mango justo y algunas veces de no tener nada. Y él nos decía: 'no hay que desesperarse. Tranquilo, ya va a llegar´. Mi viejo me ha enseñado a laburar y me decía: ´todo trabajo es bueno´. ´Cuando no hay nada que hacer, hay que inventar´, nos decía. Recuerdo, una vez, no teníamos nada que hacer y no había ni un peso. Entonces, a él, que tenía un torno para madera, se le ha ocurrido hacer ofladores (Utensilio de cocina, de madera y forma redonda, que se usa para extender la masa) y machuchadores (para carne). Hemos vendido todo. ´No hay que desesperarse´, nos remarcaba con su particular filosofía. Y esas máximas son palabra santa para nosotros”.

“Era muy pegote de sus nietos”

Samuel, Sofía, Elpidio Rafael, Paloma y Felipe son los nietos del gran luthier y cantautor atamisqueño. “Eran su debilidad. Mi padre era muy pegote con todos sus nietos. Siempre estaba atento a ellos”, rememoró Manolo en su conversación con EL LIBERAL.

“Tanto a nosotros como a ellos, mi papá siempre estaba aconsejándonos. Era una persona que estaba pendiente de todos nosotros. Hoy esas enseñanzas también las volcamos en nuestros hijos. Elpidio siempre está y estará con nosotros.

En tanto, Manolo adelantó los trabajos que está realizando para celebrar los 50 años que cumplirá este año La Sacha Guitarras Atamisqueñas. Hasta antes de la pandemia, lograron grabar un video, modalidad que continuarán siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita. Son audiovisuales donde se contará la historia de la legendaria banda.