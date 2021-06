Soledad y Abel Pintos apoyan a Paulo Londra

22/06/2021 - 22:12 Pura Vida

Paulo Londra no puede lanzar canciones nuevas hace más de un año por un conflicto legal con el productor colombiano Ovy On The Drums y el empresario Kristoman, responsables del sello discográfico Big Ligas. Muchos artistas argentinos se vienen solidarizando con el cordobés a través del hashtag "Free Paulo", y está suerte de campaña de la que ya participaron Duki, Tini y otras figuras se reactivó con los últimos posteos que hicieron Abel Pintos y Soledad Pastorutti.

"Me siento muy identificada con él… viví algo parecido… menos grave quizás… pero sé lo que se siente y en ese momento el apoyo de la gente y algunos colegas me hizo muy bien!!! ¿Mi gente se prende con esto? #FreePaulo", manifestó la Sole en Twitter.

Por su parte, Abel posteó: "#FreePaulo o como cada quien lo quiera decir, pero que se dejen de joder a un creativo y talentoso como Paulo Londra y lo dejen hacer, editar y compartir música".