Luz María Utrera con Sarah Jessica Parker y Cynthia Nixon en ''Sex And The City''

11/07/2021 - 23:07 Pura Vida

La abogada y actriz santiagueña, Luz María Utrera, tocó el cielo con las manos al haber sido elegida para participar como extra en el reebot de "Sex And The City", una nueva serie de HBO Max, 'And Just Like That' que tiene como protagonistas a Sarah Jessica Parker, como Carrie Bradshaw, y Cynthia Nixon, como Miranda Hobbes.

La escena donde aparece Luz María, quien también preside la Fundación Luz María, es el preciso momento en que los personajes encarnados por Sarah Jessica Parker y Cynthia Nixon se aprestan a cruzar una de las calles de la emblemática Nueva York de la serie.

"Fue una experiencia maravillosa. Fue en Apple de la 5th Avenida. Fue el primer día de filmación de "Sex And The City" reboot que se llama And Just Like that que irá por HBO. Estuve al lado de Sarah Jessica Parker y Cynthia Nixon", contó Luz María en declaraciones a EL LIBERAL.

Formada en el prestigioso Went to The Lee Strasberg Theatre & Film Institute - Los Ángeles, Luz María ha tenido participaciones en otras realizaciones en Hollywood. Y es en este reebot donde trabaja junto a connotadas figuras de "La Meca del Cine".

La nueva temporada se llamará "And Just Like That..." y contará con diez episodios con una duración de media hora cada uno. El reboot es producido por las protagonistas y Michael Patrick King, quien ha estado detrás de las películas inspiradas en la serie.

Algo que causó conmoción después de que se anunciara el regreso de la exitosa serie fue la ausencia de Kim Cattrall como Samantha Jones.

Por otra parte, Chris North, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler retomarán sus papeles originales.