Jey conducirá los Gardel y sacará su primer disco

22/07/2021 - 21:06 Pura Vida

El actor Jey Mammon, que conducirá hoy a las 22 junto a la periodista Eleonora Pérez Caressi la 23ra. entrega de los Premios Gardel que se emitirá por la señal TNT, adelantó que está trabajando en su primer disco propio.

"Me empiezan a suceder cosas muy hermosas en relación a la música y, por eso, esta conducción de los Gardel me parece tan espectacular: si bien no sé desde qué lugar pensaron en mí, me permite formar parte de un evento que sigo desde que era chico", dijo Mammon a Télam.

La propuesta de encabezar los premios a la música más prestigiosos de Argentina coincide con un presente fértil que lo encuentra, también, al frente de "Los mammones" (América), uno de los envíos televisivos con mayor rebote de la pantalla, y el cual concluye cada noche con un minirecital de sus invitados, donde revela sus dotes frente al piano.

"Voy a sacar un disco. Va a suceder con una compañía grosa y estoy muy contento, no puedo adelantar más", dijo y reveló: "Finalmente está sucediendo y no es casualidad que coincida con la partida de mi viejo a quien mi abuelo le cerró el piano con llave y lo mandó a estudiar a la facultad, y eso es una foto para mí que ahora que él se fue, yo estoy haciendo a la inversa porque el programa 'Los Mammones' me permitió abrir el piano".

Es que si bien había estudiado en el conservatorio, su costado musical era, hasta ahora, el menos conocido.