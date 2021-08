MasterChef Celebrity 3 continúa sumando nombres a su lista

07/08/2021 - 23:13 Pura Vida

Después de un fallido paso en ShowMatch, adonde levantaron el segmento humorístico, Fátima Florez podría sumarse a "MasterChef Celebrity", el reality de Telefé que comenzará sus grabaciones en los próximo meses con la intención de volver a la pantalla con la tercera temporada a finales de 2021, aunque en declaraciones a la prensa la imitadora dijo que la producción la quería el año pasado.

"Tuvimos una conversación el año pasado, para el primer MasterChef, pero este año por ahora no. Nada que ver", dijo a Primciasya, y agregó: "Con (Marcelo) Tinelli estamos en un stand by, veremos de hacer más cosas cuando me necesite. Y en cuanto al teatro, estoy preparando ya el espectáculo para el verano que se viene con todo. Estoy con muchas ganas de volver al teatro".

Junto al nombre de Fátima, aparecieron los de otras figuras famosas a las que la producción de MasterChef estaría tentándolos para que se prueben en las famosas cocinas. Una de ellas sería Soledad Silveyra, que de aceptar se convertiría en una nueva "tía", papel que en la edición anterior había asumido su colega Georgina Barbarossa. Además, compartiría reality con su sobrina Rochi Igarzabal, hija de Adriana Silveyra, a quien le acercaron la propuesta.

La conductora Denise Dumas, por ahora sin compromisos laborales, también engrosa la lista de candidatos, a la que se incorporó el actor Gastón Soffritti, Tití Fernández y uno de los ex Gran Hermano, Santiago Almeida, que sabe cocinar. Mientras tanto, Anamá Ferreira insiste en que quieren que pruebe con la feijoada de su país de origen.