"KISSTORY", la verdad revelada

Coincidiendo con la reanudación de su gira mundial "The Final Tour Ever: End of the Road" y bajo el sello de Biography ,la franquicia ganadora del Emmy, A&E estrenará, el próximo sábado 21 y el domingo 22 de los volúmenes 1 y 2, respectivamente, de "Kisstory" un imperdible documental que narra las casi cinco décadas de la banda, contada por los propios miembros fundadores de Kiss, Paul Stanley y Gene Simmons, y otros músicos invitados como Dave Grohl de Foo Fighters y Tom Morello que reflexionan sobre la histórica carrera de esta legendaria banda de rock.

"Tú quieres lo mejor, tu tienes lo mejor", son las palabras que atronan los parlantes antes de cada show de Kiss. Y este mandamiento se cumple a rajatabla en KISSTORY, el minucioso documental de cuatro horas, dividido en dos volúmenes, que -como nunca antes- se mete en los recovecos de la autoproclamada "banda más caliente del mundo" (The Hottest Band in the World).

"Kisstory" encastra el relato desde lugares relevantes para la historia del grupo, como el mítico Electric Lady Studio de Nueva York, que Gene y Paul visitan: allí dieron sus primeros pasos musicales grabando con Wicked Lester, su grupo pre-Kiss.